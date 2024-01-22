反默克爾路線保守派 脫黨擬伙極右

曾任德國情報機構聯邦憲法保護局（BfV）局長的馬森表示，其黨計劃參加9月德東的州議會選舉，「將與所有準備在德國進行政治變革的黨派合作」。

「價值觀聯盟」成立於2017年，屬CDU/CSU內部反對默克爾政策的派系，包括反對她接納數十萬難民的決策。

「價值觀聯盟」組黨的消息，正值德國調查新聞媒體Correctiv上周報道，AfD部分成員去年11月和其他極端分子在波茨坦開會討論大規模遣返移民和「未同化公民」計劃。「價值觀聯盟」兩名成員與會。

25萬人抗議「納粹」AfD 議員籲禁制

報道在德國引起震驚。從上周五起，德國約100個地點有抗議AfD的示威活動，估計上周六全國有約25萬名示威者，抗議者手持「納粹滾蛋」等標語。德媒報道稱有25名執政社民黨國會議員呼籲審視向AfD發出禁制令，尤其是後者的「極端主義」州支部。AfD聯席黨魁魏德爾譴責禁制提議。

（法新社/路透社/BBC）