遭誤當佩洛西 黑利質疑特朗普認知退化

黑利前天在新罕布什爾州基恩（Keene）向支持者提到特朗普在上周五一場集會的一番言論。他當時批評黑利未有阻止2021年1月6日國會山莊騷亂。黑利說：「他們說他搞混了……他談論的是佩洛西。」她澄清國會安全非由她負責，騷亂當日她甚至不在華盛頓。一直避免攻擊特朗普的她，質疑77歲的特朗普認知退化，稱「當你年屆八旬……思維便不會像過去般敏捷」，強調不能讓被質疑精神狀態不適合應付職務的人出任總統。

特朗普嘲印度裔黑利原名

特朗普日前另在其社交平台Truth Social，把原名Nimarata Nikki Randhawa的黑利稱為「Nimrada」和「Nimbra」。52歲的黑利在美國出生，父母是印度移民，1996年結婚後改從夫姓，對外以中間名Nikki示人。黑利回應稱特朗普「缺乏安全感」和「鬧脾氣」，稱會把對方言論留待民眾判斷。黑利的競選經理表現謹慎，拒絕評論特朗普上述言論是否涉種族或性別歧視。

新罕布什爾初選戰 特支持度領先14.7百分點

雖然民意調查網站FiveThirtyEight前天的最新統計顯示，特朗普在新罕布什爾的支持度領先黑利14.7個百分點，但新罕布什爾州共和黨主席阿格（Chris Ager）上周六認為黑利仍未出局，「絕對有機會」在當地擊敗特朗普。

（NBC/福布斯雜誌/路透社）