外交發功 美推動以哈放人止戰 埃及卡塔爾同斡旋 分階段談判

中東戰火蔓 伊朗誓報仇增危機

以色列上周六繼續轟炸加沙之餘，亦分別空襲殺死了身處敘利亞大馬士革的5名伊朗革命衛隊成員，以及黎巴嫩的一名真主黨要員。同日稍後，親伊朗的伊拉克什葉派武裝組織發射導彈、火箭猛烈攻擊以色列盟友美國駐伊拉克的阿薩德空軍基地，導致幾名美軍輕傷，要接受腦創傷評估，另一伊拉克士兵重傷。另邊廂，美軍也空襲了威脅紅海航運的也門胡塞武裝目標。

上周六在大馬士革邁宰區（Mazzeh）受襲身亡的革命衛隊隊員，3人屬將軍級。其中職級最高的是伊朗革命衛隊旗下精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）在敘利亞情報部門的負責人奧米德瓦爾（Hojatollah Omidvar），負責伊朗在敘利亞和伊拉克之間運送武器的計劃。至於在黎巴嫩南部楚爾（Tsur）被擊殺的是「聖城旅」巴勒斯坦分支高級指揮官哈德拉杰（Ali Muhammad Haderaj），負責向哈馬斯提供情報輔助。

伊朗總統萊希矢言報復，稱不會對伊朗革命衛隊成員在大馬斯革受襲的「罪行」置若罔聞。他說：「毫無疑問，如果伊朗不回應，這種恐怖和犯罪行為將會繼續下去。」

沙特籲伊朗降溫 阿聯酋促美幫手

針對上周六中東地區的連串攻擊，華府智庫中東研究所的資深研究員馬克薩德（Firas Maksad）對《華爾街日報》說：「由於我們見到戰線變得愈來愈互聯互通，增加了地區動盪，所以這些攻擊可能是互有關聯。」

沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）上周五受訪時，促請伊朗在加沙戰爭和紅海襲擊中協助緩和局勢。他另在周日CNN播出的訪問中說：「我們非常擔憂。我們處於這地區非常艱難兼危險的時刻，所以我們呼籲為局勢降溫。」

阿聯酋駐聯合國大使努賽貝（Lana Nusseibeh）網上受訪說：「我們需要馬上人道停火……風險很高，加沙戰爭很顯然是一個敞開的傷口，正在破壞地區穩定。」她呼籲美國支持以哈戰爭馬上停火，稱美國對緩解該區緊張局勢具關鍵作用。

WSJ：以哈分歧仍大 談判開羅繼續

《華爾街日報》昨報道，美國正推動以結束戰爭為目標的人質釋放計劃，惟談判仍處於早期階段，以哈在細節上仍有較大分歧。報道稱衝突雙方均未同意新方案的條件。消息人士表示，談判預計會在接下來幾天在開羅繼續。

（路透社/華爾街日報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）