明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

外交發功 美推動以哈放人止戰 埃及卡塔爾同斡旋 分階段談判

【明報專訊】上周六（20日）一日內，以色列、美國、伊朗及親伊朗武裝組織分別發射導彈、火箭，襲擊在敘利亞、黎巴嫩、伊拉克、也門的目標。其中，5名伊朗革命衛隊在大馬士革被殺，成為以哈戰爭爆發以來以軍針對伊朗境外勢力的最大宗攻擊，伊朗誓言報復。阿聯酋前日警告以色列的盟友美國，避免中東危機蔓延已時間無多，《華爾街日報》（WSJ）昨獨家報道，美國、埃及、卡塔爾正推動以色列和哈馬斯參與分階段外交進程，從釋放人質開始，最終達至以軍撤離並結束在加沙的戰爭。

中東戰火蔓 伊朗誓報仇增危機

以色列上周六繼續轟炸加沙之餘，亦分別空襲殺死了身處敘利亞大馬士革的5名伊朗革命衛隊成員，以及黎巴嫩的一名真主黨要員。同日稍後，親伊朗的伊拉克什葉派武裝組織發射導彈、火箭猛烈攻擊以色列盟友美國駐伊拉克的阿薩德空軍基地，導致幾名美軍輕傷，要接受腦創傷評估，另一伊拉克士兵重傷。另邊廂，美軍也空襲了威脅紅海航運的也門胡塞武裝目標。

上周六在大馬士革邁宰區（Mazzeh）受襲身亡的革命衛隊隊員，3人屬將軍級。其中職級最高的是伊朗革命衛隊旗下精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）在敘利亞情報部門的負責人奧米德瓦爾（Hojatollah Omidvar），負責伊朗在敘利亞和伊拉克之間運送武器的計劃。至於在黎巴嫩南部楚爾（Tsur）被擊殺的是「聖城旅」巴勒斯坦分支高級指揮官哈德拉杰（Ali Muhammad Haderaj），負責向哈馬斯提供情報輔助。

伊朗總統萊希矢言報復，稱不會對伊朗革命衛隊成員在大馬斯革受襲的「罪行」置若罔聞。他說：「毫無疑問，如果伊朗不回應，這種恐怖和犯罪行為將會繼續下去。」

沙特籲伊朗降溫 阿聯酋促美幫手

針對上周六中東地區的連串攻擊，華府智庫中東研究所的資深研究員馬克薩德（Firas Maksad）對《華爾街日報》說：「由於我們見到戰線變得愈來愈互聯互通，增加了地區動盪，所以這些攻擊可能是互有關聯。」

沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）上周五受訪時，促請伊朗在加沙戰爭和紅海襲擊中協助緩和局勢。他另在周日CNN播出的訪問中說：「我們非常擔憂。我們處於這地區非常艱難兼危險的時刻，所以我們呼籲為局勢降溫。」

阿聯酋駐聯合國大使努賽貝（Lana Nusseibeh）網上受訪說：「我們需要馬上人道停火……風險很高，加沙戰爭很顯然是一個敞開的傷口，正在破壞地區穩定。」她呼籲美國支持以哈戰爭馬上停火，稱美國對緩解該區緊張局勢具關鍵作用。

WSJ：以哈分歧仍大 談判開羅繼續

《華爾街日報》昨報道，美國正推動以結束戰爭為目標的人質釋放計劃，惟談判仍處於早期階段，以哈在細節上仍有較大分歧。報道稱衝突雙方均未同意新方案的條件。消息人士表示，談判預計會在接下來幾天在開羅繼續。

（路透社/華爾街日報/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕敘利亞 伊拉克 胡塞武裝 真主黨 伊朗革命衛隊 美國 伊朗 以色列 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞