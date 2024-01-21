李善均案被指調查不當 任傳媒追訪違人權 韓涉針對明星打掃毒戰

警反覆傳召 4度藥檢陰性未脫嫌

李善均上月27日懷疑在汽車內燒炭去世，終年48歲。他自10月捲入涉嫌吸食大麻等毒品的案件後，名聲一落千丈，即使他就醜聞多番公開道歉，但堅稱指控不實，自言受陷害勒索而主動報警求助，惟數次藥檢過關，也無助他擺脫受查壓力。據報李善均曾在1個月內4度進行藥檢，結果皆呈陰性，而後3次皆由韓國最權威的國立科學搜查研究院進行，惟負責案件的仁川警察廳仍反覆傳召他助查，甚至涉拒絕李的非公開調查要求。

時事周刊《韓民族21》指出，一般情况下警察在疑犯兩次藥檢呈陰性便應作「無嫌疑」論，即使有必要理由進行第3、4次藥檢，也應在藥檢報告出爐後立即決定是否落案，換言之，李善均有合理期望可在4度藥檢後很快獲洗脫嫌疑，惟警方看似無意停止調查，甚至擬轉介檢察部門來作出起訴決定。

演藝界促國會調查 立法保人權

李善均生前最後一次受查是自殺前4日（即12月23日），也是他第3度接受警方盤問，為時長達19小時，外界質疑仁川警察廳此舉違反《警察搜查人權保護規則》第9條「限制深夜調查」和第10條「長時間調查」。與此同時，警方事先公開「案件相關人士」受查的確切時間和地點，又容許傳媒現場拍攝，也涉嫌違反保障人權的《搜查公布規則》。

韓國演藝圈對此也有反彈。在《上流寄生族》導演奉俊昊等牽頭下，約30個業界團體組成的「文化藝術人聯會」和逾2830名演藝人，上周一（15日）發表聯署聲明，質疑警方外泄李善均案內容，包括3次傳喚的時間和地點，無關公眾利益，促請國會等徹查事件及制定《李善均防止法》保障演藝人士的人權。

另有聲音質疑尹錫悅政府的「反毒戰」造就「不合理調查」更趨嚴重。尹錫悅前年10月在「警察日」紀念儀式上表明，「一定要在與毒品的戰爭中取得勝利」，翌月成立「毒品類對策協議會」，去年4月再成立檢警協同搜查本部，重申向毒品「宣戰」。在這背景下，檢警協同搜查本部投放龐大人力物力，打擊吸毒者和毒販，去年拘捕逾22萬人，較前一年增加47%，惟同年內判刑案件僅涉及2075人，令部分輿論質疑有「過度搜查」之嫌。

檢警承認拘一藝人勝捉10普通人

按現行「刑事事件禁止公開等相關規定」，嫌疑人身份等資訊應嚴格保密，惟李善均案反映演藝名人不受保障。尚志大學教授李鍾祐（音譯）質疑，提前披露受調查人士身分是違反無罪假定原則，又懷疑李善均受查曝光，掩蓋了總統辦公室禮賓秘書官金承禧之女被揭在校內打人的關注。專長毒品問題的律師安俊亨（音譯）本月較早前在電台節目指出，當前毒品調查「表現較佳」的檢警人員，皆承認拘捕一名藝人的成效遠勝捉到10個普通人，「知名人士的社會效應較大」。

韓國警察廳長和仁川警察廳長雖皆否認警方調查不當，惟仁川警察廳已委託京畿南部警察廳調查李善均案相關信息如何外泄，後者的相關調查團隊上周四（18日）確認將展開調查。

（綜合報道）

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