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梨泰院慘劇逾年 韓起訴警察廳長

【明報專訊】韓國2022年萬聖節首爾梨泰院人疊人慘劇事發逾一年多，首爾西部地方檢察廳上周五（19日）起訴身為全國警隊第二把交椅的首爾警察廳長金光浩業務過失罪，為迄今涉案被控的最高級警員。受害者家屬對檢方花了那麼長時間才決定起訴表示遺憾，希望金光浩盡快受到審判。

事發前收風險報告不作為

2022年10月29日慶祝萬聖節人群堵塞於梨泰院一條斜坡窄巷，導致人疊人，造成158人死亡和312受傷。檢察廳上周五發表聲明稱，金光浩在事發前已收到提醒梨泰院人潮聚集的風險報告，但沒有採取必要措施預防，包括部署足夠警力及確保適當的指揮和監督。 聲明指出，金光浩與正在受審的龍山區警察局長和龍山區廳長皆因業務過失，造成這宗慘劇。

去年1月，韓國警方特別調查本部將金光浩和另外22名涉嫌處理不當的政府官員移送檢方，包括警察、救援和地區辦公室人員。檢方隨後起訴梨泰院所在的首爾龍山區警察局長和龍山區廳長，但一年多來一直未決定是否起訴金光浩。檢察總長今年1月15日召開搜查審議委員會，參考獨立專家意見以研判是否起訴金光浩，結果15名委員中9人認為他有過失。

隨着金光浩被起訴，警察廳將要決定將他停職查辦或撤職。根據《國家公務員法》，任何公職人員被刑事起訴，會被解職。

（首爾經濟/法新社/中央社）

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