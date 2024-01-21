共和黨黑人參議員撐特朗普 成副手熱門

58歲的斯科特（Tim Scott）去年11月退出競逐總統候選人提名。在距離新罕布什爾州初選僅4天，斯科特前晚在該州為特朗普站台。他向群眾列出國家需要特朗普重返白宮的幾個原因，包括對方會減稅及能團結國家，「我們需要一位今天就關閉我們南部邊境的總統，我們需要一位能團結我們國家的總統，我們需要特朗普」。斯科特能成為參議員要多得黑利，2012年時對方任南卡州州長時委任當時為眾議員的斯科特填補一名將退休參議員，使他成為1979年以來首名共和黨黑人參議員。

失州長參議員支持 黑利恐主場落敗

斯科特的背書勢有助特朗普獲得更多非裔選民支持。除了斯科特，特朗普已獲得南卡州州長麥克馬斯特（Henry McMaster）和該州另一參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）支持。黑利將選戰重點放在新罕布什爾州初選，她正力爭縮小她在該州與特朗普支持度的差距，目前雙方在該州支持度的差距不足10%。不過，即使她能扳回一城，2月24日的南卡州初選，黑利在失去州長及兩名參議員支持下，恐未能在主場勝出。最新民調顯示，特朗普在該州支持度逾57%，遠超以約26%支持度排第二的黑利。

黑利前日向新罕布什爾州選民表明，若特朗普贏得共和黨提名，她不會考慮成為其競選拍檔。特朗普同日則攻擊黑利「沒當總統的材料」，因此不太可能選她做競選拍檔。

（金融時報/路透社/紐約時報）