中國籲保紅海航道安全 分析指胡塞襲擊損華經濟

「北京仍拒發外交或軍事信號」

《金融時報》報道，北京呼籲採取行動保護全球貿易路線之際，美國已就中國是否可向支持胡塞的伊朗施壓上與北京接觸，但中國商務部沒提供外交或軍事援助化解危機。商務部發言人上周四說：「紅海是重要的國際貿易通道……中國將與有關部門加強協調，密切關注事態發展，及時為外貿企業提供支持和幫助。」

分析指出，北京近年致力與中東國家建立密切關係，去年斡旋伊朗和沙特阿拉伯復交，在加沙衝突中暗撐巴勒斯坦，在胡塞襲擊問題上保持中立。不過分析認為，伊朗對胡塞的支持，給中國在該區的關係帶來考驗。中國約一半原油從伊朗和中東其他國家進口，與第二大貿易伙伴歐盟的大部分貿易也通過紅海進行。中國中東事務專家殷罡表示，雖然胡塞沒有襲擊中國商船，但其擾亂航道安全導致航運成本上升，給中國企業造成巨大損失。上周上海集裝箱運價指數升至2022年9月以來最高水平，反映船舶繞道非洲好望角的成本增加。

分析提到，中國不太可能通過軍事行動直接干預或向伊朗施壓，而更願意就國際海上航道的重要性發表一般性聲明，殷罡說：「伊朗支持胡塞，因此中國不會在這問題上直接與伊朗打交道。」中國解放軍在紅海入口吉布提設海軍基地，但分析指，參與任何打擊胡塞軍事行動或支持美國政策，都違背北京在該地區的外交政策，中國將盡可能避免捲入軍事衝突。

（金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）