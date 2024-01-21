拜登：以暗示巴人可有條件建國 以哈潑冷水

內塔尼亞胡上周四稱，已向美國表明在以哈戰爭結束後不會容許巴人見國，被視為公然反對美國立場。拜登和內塔尼亞胡翌日通電話，是自上月23日以來首次，兩人交談近40分鐘。拜登事後在白宮被記者問到，內塔尼亞胡掌權下是否再沒可能達成兩國方案，他回應「並不是」，並說兩國方案「有多種方式」，而目前部分聯合國成員國並未設有軍隊，另一些國家則對軍隊設有限制，認為有方法讓兩國方案成功，並相信如「獲提供合適相關安排」，以色列最終會接受。

白宮國家安全委員會發言人柯比亦淡化美以之間分歧，指兩國不會在所有事上意見一致，但好友和盟友之間可以並正作坦率討論。拜登一直強調建立一個能保障以色列安全的巴勒斯坦國，是唯一能長遠解決以巴衝突的可行辦法。

不過，內塔尼亞胡辦公室昨日再發聲明，指內塔尼亞胡在電話中向拜登表明反對巴人在加沙建立政權，「哈馬斯被殲滅後以色列必須維持加沙的安全控制，以確保加沙不再對以色列構成威脅，這要求與巴人政權的要求有矛盾」。哈馬斯政治局成員昨日亦表示，不會被拜登所謂巴人立國的說法而迷惑。

（紐約時報/法新社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）