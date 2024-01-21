以軍敘利亞炸死伊朗革命衛隊高層

敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）報道，被炸中的是大馬士革邁宰區（Mazzeh）一棟住宅大廈。伊朗革命衛隊發聲明證實5名成員在該以軍襲擊中死亡。伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr）引述知情人士報道，死者是革命衛隊對敘利亞情報首長及其副手，以及另外兩名成員。總部設於英國的「敘利亞人權觀察組織」則稱共有10人死亡。

路透社引述一名接近敘利亞政府和伊朗的安全消息人士稱，被炸的多層大廈由支持敘利亞巴沙爾政府的伊朗顧問使用，遭「精準的以色列導彈」完全夷平。另有報道稱「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（傑哈德）亦有成員身處被炸大廈內，傑哈德發言人稱沒有成員在轟炸中受傷。

以軍拒回應 惹戰事擴大憂慮

以軍表示拒絕評論「外國傳媒報道」。以色列被指近期加強軍事打擊伊朗及其盟友組織身處敘利亞和黎巴嫩的高級成員，包括上月空襲殺死革命衛隊兩名成員，以及同組織一名監督伊朗和敘利亞軍事協調的高級顧問，引起加沙戰爭擴大的憂慮。

（法新社/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）