戰時內閣分裂浮面 以部長表明不信總理 斥擊潰哈馬斯說法不切實際 未將救人質放首位

未達任何戰爭目標 沒對民眾「說真話」

曾任以軍總參謀長的埃森科特（Gadi Eisenkot）在國內時事電視節目Uvda訪問中，直指政府未有對民眾「說真話」，表示加沙目前實况是並未達成任何戰爭目標。埃森科特的25歲兒子和一名侄兒上月初在加沙陣亡，他指自己不再信任內塔尼亞胡領導戰爭的方式，表明不能盲目相信任何領袖，「只能以其決定和領導國家的方式評價他」，強調目前只相信戰時內閣的決定。埃森科特又指，即使是軍方指揮體系出錯，無法預防哈馬斯去年10月7日突襲，惟內塔尼亞胡對此依然有「鮮明和清楚的責任」。他又批評內塔尼亞胡拒就加沙戰後安排展開高層討論。

談到約130多名仍下落不明的以色列人質，埃森科特表示相信人質大多困於地底，以軍難用昔日有效軍事手段來營救，故除非跟哈馬斯達成協議，否則「短期內將無可能活着救回人質」。他表明如果政府不把人質問題列作最優先事項，自己將從戰時內閣辭職。

以色列戰時內閣正式成員現包括內塔尼亞胡、反對派領袖甘茨和防長加倫特，埃森科特與戰略事務部長德默爾則屬觀察員。內塔尼亞胡、加倫特和德默爾屬執政利庫德集團，甘茨和埃森科特則同屬民族團結黨。

稱有必要數月內大選 挽回民眾信任

埃森科特稱，以色列有必要在數月內舉行大選，以扭轉目前民眾不信任政府局面。以色列民主研究所（IDI）本月初民調顯示，只有15%受訪者希望加沙戰事結束後，仍由內塔尼亞胡任總理，支持甘茨者則佔23%。被問到內塔尼亞胡是否拖延戰爭以保權力時，埃森科特表示「不希望是這樣」。

西方傳媒形容埃森科特的言論反映以色列戰時內閣的分裂，以色列和平運動人士巴斯金更向《華盛頓郵報》指，這是迄今「來自該國建制內部」批評處理加沙戰事手法的最猛烈聲音。

甘茨陣營對內塔尼亞胡的不滿並非無迹可尋。《以色列時報》上周二報道，甘茨此前去信內塔尼亞胡，要求他在多項戰爭規劃和加沙戰後安排的決策上「勿拖戰時內閣後腿」，包括制訂加沙在哈馬斯下台後由誰管治的計劃。他又敦促對方按過去3個月戰况作出重新評估，並更新戰爭目標。

內塔尼亞胡跟黨友加倫特的關係也似轉差。《金融時報》前日引述3名消息人士報道，加倫特已鮮有跟內塔尼亞胡交談，在以哈戰爭爆發一個月後，二人便不曾再共同召開記者會。加倫特辦公室未有直接回應報道，但他本人曾因反對內塔尼亞胡的爭議司法改革而被炒，後因輿論反彈才得以復職。

另外，數十名以色列人質家屬上周五晚在內塔尼亞胡的私人宅第外紮營示威，要求對話。他們要求當局跟美國、卡塔爾和埃及舉行國際會議，尋求就救回人質的方法達成共識。

（以色列時報/金融時報/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）