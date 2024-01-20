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專訪格魯吉亞前國會議員Nona Mamulashvili 「2008年侵格未受罰 助長普京2022年侵烏」

【明報專訊】格魯吉亞親歐政治平台Gamziri（意為「大道」）聯合創辦人馬穆拉什維利（Nona Mamulashvili，下簡稱Nona）去年3月辭去國會議員一職後，同年來到香港參與港大亞洲環球學人計劃。她的弟弟馬穆卡（Mamuka）自2014年起在烏克蘭協助政府軍對東部抗頓巴斯親俄民兵的「喬治亞軍團」指揮官，現在仍助烏軍抗俄入侵，《愛爾蘭時報》去年更有文章勾勒兩姊弟如何在不同的戰線，抵抗俄羅斯影響力。

Nona接受本報專訪時主張，2008年南奧塞梯戰爭是俄羅斯重拾擴張主義的引線，正是當年西方未有強硬回應俄軍入侵格魯吉亞，才會令俄羅斯總統普京「食髓知味」，在2014年吞併克里米亞和扶植烏東民兵，繼而在2022年全面侵烏。

Nona表示，格魯吉亞目前面對的環境甚為緊張，但這並非新鮮事，「因為如果你去看格魯吉亞的歷史，我們過去300年都在對抗俄羅斯帝國主義，因此我們現在看到的完全不新奇，那只是俄羅斯擴張主義政策的延續」。她提醒遠早於烏克蘭戰爭發生前，在2008年北京奧運開幕禮當天，俄羅斯「假扮保護格魯吉亞境內的俄語裔人口」入侵格魯吉亞，這其實是普京首次試圖理解世界會如何回應其擴張主義政策。

那場俄格戰爭即南奧塞梯戰爭。南奧塞梯（South Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）當時都是冷戰結束後重燃分離主義、有國際維和部隊進駐的格魯吉亞領土，8月1日南奧塞梯發生爆炸，兩名格魯吉亞警員喪生，其後格方與當地分離主義民兵駁火，7日指控南奧塞梯一方挑起戰爭，翌日雙方在南奧塞梯首府茨欣瓦利互轟，格方同日指控俄軍不宣而戰。格軍節節敗退，俄軍另在阿布哈茲開動戰線，8月26日正式承認南奧塞梯和阿布哈茲獨立（惟國際社會普遍未有承認），到10月才退出格魯吉亞的無爭議領土。外界認為，俄羅斯「教訓」格魯吉亞的背景，還包括北約同年3月批准格魯吉亞和烏克蘭參與「成員國行動計劃」，並在未來的不確定時刻正式加入，觸發俄羅斯對北約東擴的終極不滿。

「俄世上唯一擴張主義國

不知自己邊界只談他國邊界」

Nona慨嘆這場戰爭只是開端，考驗國際社會怎樣理解普京在格魯吉亞所做的事，結果反應大多是要格魯吉亞閉嘴，皆因格魯吉亞只是小國，「這是現實政治（realpolitik），因此全部都是務實主義，那就是他們（俄羅斯人）前來殺死格魯吉亞人民，但我們（俄格以外的其他國家）會繼續跟他們合作，換言之，俄羅斯不會受罰」。她認為，正是普京明白不會「受罰」，才會到2014年在烏克蘭重演一次。她所說的重演，乃是在烏克蘭親歐廣場革命後，俄羅斯出兵吞併克里米亞，並支援烏東親俄民兵對抗新政府，埋下2022年侵烏伏線。

在她看來，普京尋求重建帝國，不止是蘇聯，而是昔日邊界範圍的俄羅斯帝國，故普京繼續擴張，到2022年全面開戰，那正是因為普京先後兩次被縱容，令他覺得可以奪取烏克蘭，扶植傀儡政府。她主張烏克蘭原本只是開端，普京還會想打到波羅的海國家、波蘭以至其他俄羅斯帝國曾有領土聲索的地方，唯幸烏克蘭出乎普京意料地站起來抵抗，「但如果他（普京）沒被停阻在烏克蘭，這就只會是他更大、更大戰爭的開端，他會繼續在他視為『後院』的土地作戰」。她諷刺俄羅斯是世上唯一的擴張主義國家，「（俄羅斯）談及所有其他國家的邊界，但不知道自己的邊界在哪」。

被問到烏克蘭和格魯吉亞的分別，Nona坦言格魯吉亞只是黑海旁的小國，人口僅350萬，戰略上遠離歐盟，因此對比起人口約5000萬、位處歐洲中心的烏克蘭，重要性確有不及。惟她表示：「我認為西方已明白到當初如在格魯吉亞問題上有所反應，烏克蘭的情况就不會發生，但這不是因為務實主義佔上風，而是因為今時今日我們看到西方在2008年所犯錯誤的後果」。

抗俄不談疲勞

西方援烏臨「政治利益重組」

然而，歐美援烏決心過去數月漸受質疑，歐洲有拒絕軍援烏克蘭的親俄政客冒起，美國共和黨則以援烏來要脅民主黨在美墨邊境問題上讓步，凡此種種都令人關注歐美是否出現「援烏疲勞」。被問及於此，Nona迅速反駁道：「所謂的疲勞是俄羅斯的政治宣傳台詞，這是俄羅斯在國際傳媒以至民眾想法推動的字眼。每個人都對戰爭感疲累，沒有人想要死，當然我們疲累了，但我們應該做的是叫俄羅斯停手。」她重申倘若現在未能令俄羅斯停步，未來將有更多戰爭——那些各國現在想要避免的戰爭，「對跟怪物作戰感到疲倦，並不是解決辦法……他會繼續毆打你，直至殺死你為止」。她認為，歐美目前有關援烏的政治局勢，與其說是「疲勞」，不如說只是「正在重新組合（regrouping）的政治利益」。

明報記者周宏量

（港大亞洲環球學人系列．四之三）

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