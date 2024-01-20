日「月球狙擊手」登陸有通訊 未能靠太陽能產電

去年12月進入月球軌道的SLIM，預定降落在神酒海（Sea of Nectar）附近名為Shioli的隕石坑。根據計劃，探測器以視覺導航系統處理精準着陸，即是降落在目標100米範圍內。降落期間探測器配備的攝影機拍攝月球表面的隕石坑影像，並利用快速影像配對演算法，將影像與月球地圖隕石坑比對以確定精確位置，系統將調整航向，直至SLIM到達目標着陸點。

SLIM搭載一個由JAXA與日本玩具生產商Takara Tomy共同研發、內置攝影鏡頭、尺寸略大於網球的球形裝置SORA-Q。SLIM在即將着陸時放出SORA-Q，後者降落月球表面後左右展開，外殼像雙輪一樣移動，並拍攝周邊環境及着陸後的SLIM，照片和數據將通過另一台小型探測器傳回地球。

「令人屏息麻木的恐怖20分鐘」

SLIM任務的子項目經理櫛木賢去年8月曾形容，SLIM從開始降落到登陸月球表面期間是「令人屏息麻木的恐怖20分鐘」。JAXA稱，SLIM將是分析月球岩石成分解開月球起源的任務一部分，並推動月球永久凍土的採樣，以助揭開月球水源之謎。

共同社報道，SLIM任務旨在測試世界首創的「精準着陸」技術。不過，JAXA表示SLIM着陸後需要最多1個月時間，才能確認是否實現「精準着陸」目標。

SLIM任務目標是將輕量而相對低成本的探測器精準降落目的地。SLIM試圖着陸於目標地點100米範圍內，而一般月球着陸誤差達幾公里。JAXA指是次任務成功的話，精準着陸技術可讓未來登陸任務的探測器降落在比月球資源更稀缺的行星上。SLIM項目經理坂井真一郎上月指，最大的挑戰是他們只有一次機會，他稱：「最終測試將是着陸的最後20分鐘。我們花20年研發的（技術）將在僅僅20分鐘就完成測試。我們必須完成這任務。」

有份協助研發SLIM導航系統的明治大學教授鎌田弘之稱，是次任務的目標是讓探測器降落在「你想降落的地方，而不是可以降落的地方」。

（共同社/法新社/華盛頓郵報/CNN）