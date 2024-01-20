日「回扣門」醜聞 自民黨3派閥解散 8人涉違《政治資金規正法》被起訴

東京地方檢察廳特搜部稱，自民黨安倍派和二階派分別未對2018至2022年間最少6.75億日圓（約3600萬港元）及2.6億日圓（約1400萬港元）政治集資宴收支記帳，岸田派則未對2018至2020年3000萬日圓（約159萬港元）同類收支記帳。特搜部昨以涉違《政治資金規正法》虛假記帳「不拘留起訴」76歲負責安倍派會計的事務局長松本淳一郎和68歲二階派前事務局長永井等，80歲岸田派前事務局長佐佐木和男則遭「簡易起訴」。3人均曾負責製作派系政治資金收支報告。

「不拘留起訴」一般針對沒潛逃或毀滅證據風險者，「簡易起訴」則針對控方認為只須罰款輕罪。

岸田道歉 圖挽政治信賴

檢方同日以同樣理由，不拘留起訴64歲安倍派參議員大野泰正，以及簡易起訴82歲眾議員谷川彌一，以及兩人秘書各一名。大野和谷川涉嫌2018至2022年期間，從派系分別收取逾5000萬日圓（約264萬港元）和逾4000萬日圓（約211萬港元）回扣。二人同日脫離自民黨。二階派會長、自民黨前幹事長二階俊博事務所55歲秘書梅澤修一涉未有把出售宴會門劵超標收益提交派系，遭簡易起訴。

面對黨內爆發政治獻金申報不實疑雲，身兼自民黨總裁的岸田文雄昨日上午表示，為挽回政治信賴，宣布將解散自己曾領導的宏池會。他傍晚於首相官邸對於8名自民黨人被控，損害民眾對政治信任表示「極度遺憾」，以黨總裁身分道歉。二階俊博亦表示，志帥會前天已修正政治集資宴會的收支報告，而自己對派內有人遭刑事起訴感痛心，向支持者致歉，而為挽回民眾的政治信任，「將解散志帥會，該決定已在昨天舉行的緊急派閥總會獲得所屬國會議員同意」。安倍派座長鹽谷立在派閥緊急總會上宣布「清和研決定解散」。他於會後表示，對安倍派背叛民眾信任深切致歉。對於岸田派和二階派亦決定解散，鹽谷表示：「為了自民黨再作起步，是否應以解散派閥為開始？」

捲入政治獻金申報不實疑雲的安倍派7名幹部，包括前內閣官房長官松野博一、前經濟產業大臣西村康稔、自民黨前國會對策委員長高木毅、自民黨前參議院幹事長世耕弘成、自民黨前政務調查會長萩生田光一、前文部科學大臣下村博文、前文科大臣鹽谷立，以及二階派會長二階俊博，因控方無法證明他們與會計負責人共謀，則未被起訴。

（綜合報道）