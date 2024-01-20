胡塞武裝稱不會襲擊中俄船舶

自以哈戰爭爆發以來，胡塞武裝多次使用無人機和導彈多次襲擊紅海船舶，作為針對以色列的行動。鑑於中國在以哈衝突中的立場，近期不少身處紅海的商船都在電子識別系統中表明船上都是中國人，以求平安。

胡塞：增以經濟代價阻加沙屠殺

俄羅斯親克里姆林宮報章《消息報》（Izvestia）周五（19日）刊登胡塞武裝政治局成員布卡哈提（Mohammed al-Bukhaiti）的專訪。他表示，與以色列有關的船舶會繼續受到襲擊，但與以色列無關的船舶則會安全，「至於其他國家，包括俄羅斯和中國，它們在區內的船舶不會受威脅。此外，我們準備好確保它們在紅海的船安全通過，因為自由航行在我國扮演重要的角色」。

布卡哈提將船舶受襲歸咎於它們忽略胡塞武裝的改道指令。他表示，胡塞武裝不是要騎劫或擊沉船舶，而是提高以色列的經濟代價以阻止在加沙的屠殺。

胡塞武裝發言人薩雷亞周五凌晨發表聲明說，指該組織向在亞丁灣行駛的美國船「化學遊騎兵」號（Chem Ranger）發射了數枚導彈並擊中該船。英國海上貿易行動辦公室周四晚報告，一艘商船在距離也門東南海岸115海里處遭無人機襲擊。無人機在距離商船約30米處爆炸，未造成傷亡。美軍指該船被兩枚反艦彈道導彈攻擊，未有擊中船身。「化學遊騎兵」號是懸掛馬紹爾群島國旗的油輪，當時正從沙特阿拉伯的吉達駛往科威特。美國周四在對胡塞武裝發動新一波襲擊，總統拜登表示，美方將繼續打擊行動，即使未必能夠阻止胡塞武裝發動攻擊。

（法新社/路透社）

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