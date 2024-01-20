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以總理向美表明不容巴人建國 強調需控制約旦河以西 有別華府取態

【明報專訊】以色列總理內塔尼亞胡周四（18日）表示，他已向美國表明不容許巴勒斯坦人在以哈戰爭後建國，強調以色列需要控制約旦河以西所有土地。華府官員指以色列的立場無助以色列安全，亦承認美以之間取態明顯有異。英國《金融時報》同日報道，阿拉伯國家擬制定加沙停火計劃，可能讓以色列得以跟沙特阿拉伯關係正常化，但條件是以色列同意朝着建立巴勒斯坦國邁出「不可逆轉的」步驟。

內塔尼亞胡在特拉維夫召開記者會時稱，他向美方表明無論可見未來能否達成和議，以色列必須對約旦河以西全境（包括西岸和加沙）擁有「安全控制」，強調即使這與巴勒斯坦建國和主權有衝突，也是「必要條件」。

美國國務院發言人米勒同日回應強調，沒有巴勒斯坦建國，便無法解決以色列的長期挑戰，為後者提供持久安全，也無法應對在加沙建立管治和安全等短期挑戰。他指出，目前是史上首次有中東國家準備推進和進一步把以色列融入區內，並為其提供真正安全保證，指美國亦準備參與其中，呼籲以色列把握解決必要問題的「歷史機遇」。米勒亦澄清華府與以色列雖有分歧，但對後者的支持「仍然堅實」，指「關鍵不在於美國施壓以方做任何事，而是為他們指出機會所在」。白宮國家安全委員會發言人柯比則承認，美國和以色列看待事件的方式「明顯不同」。

阿拉伯國研擬加沙停火計劃

《金融時報》周四報道，阿拉伯國家正研擬廣泛計劃，既確保加沙停火及以色列人質獲釋，亦願意在以色列同意就巴勒斯坦建國採取「不可逆轉」步驟的條件下，與以色列關係正常化。一名阿拉伯高官期望數周內可提出方案，或包括沙特與以色列建交。沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）周二在瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，將「肯定」同意承認以色列，但前提必須透過巴勒斯坦建國，為巴人帶來和平。

以軍認毀加沙墓園尋人質遺體

另一方面，美國有線新聞網絡（CNN）前天報道，以軍承認破壞加沙南部汗尤尼斯一處墓園，聲稱要尋找以色列人質遺體，宣稱這是其在加沙的關鍵任務之一，部隊「在接獲關鍵情報或行動信息後，對人質遺體可能所在的個別地點進行『營救行動』」。以色列相信仍有132名人質扣於加沙，其中27人已死。以軍亦強調如經檢驗遺體不屬於以色列人質，將確保遺體「以具尊嚴和受尊重的方式歸還」。不過，CNN的報道指，墓園多處被破壞，部分殘肢露出。

（路透社/法新社/金融時報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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