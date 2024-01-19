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芥川賞得主認ChatGPT寫作 評價兩極

【明報專訊】日本文學界最高榮譽之一、第170屆芥川賞，由33歲作家九段理江（圖）憑小說《東京都同情塔》奪得，她周三（17日）獲獎後承認其得獎作品有5%內容由人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT撰寫，並稱生成式AI有助釋放創造力。九段理江在作品中使用AI生成的內容惹來爭議，有網民質疑她不配獲獎，也有人讚她具創造力。

照搬5%內容 稱釋放創造力

長篇小說《東京都同情塔》以在新宿公園興建一座監獄高塔，讓罪犯可舒適生活的未來東京作背景，描繪設計這座「同情塔」的女建築師無法對罪犯寬容、對工作違背自己信念感到苦惱，她也對社會充斥AI生成缺乏情感的日常用語感到不滿。芥川賞評審讚揚該作品「近乎沒有缺點」及令普遍讀者都能感到趣味。

九段理江獲獎後坦承，AI對她寫作過程有很大影響，「我寫這書時，積極使用如ChatGPT的生成式AI……書中約5%內容一字不差地引用AI生成的句子」。除了創作外，九段理江表示經常與AI互動，傾訴自己內心最深處的想法，這是「我永遠無法和其他人談論的」。她說，今後打算與AI保持「良好關係」，並借助AI釋放自己的創造力。

對於九段理江利用ChatGPT寫作獲獎，網民意見不一，有人認為在道德上有問題，她不配獲獎。一名網民在社交平台說：「她巧妙地使用AI寫這本書……這算不算有才華？我不知道。」不過有網民欣賞九段理江的做法，認為「這不是偷懶，而是釋放創造力」。

將ChatGPT列為合著作者的作品已在電子書商亞馬遜有售，但被批評為劣作。

（法新社/中央社/NHK）

相關字詞﹕人工智能（AI） 文學獎 日本 芥川賞

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