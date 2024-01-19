AI手機時代 巨擘搶市場 三星S24出爐三大亮點 技術優勢撼蘋果

翻譯通話AI修圖畫圈搜尋

三星發布的S24、S24+及S24 Ultra三款手機均載有「Galaxy AI」，三星形容是「開啟流動AI的新時代」。三星手機的AI功能結合其自家生成式AI引擎及與Google合作。當中最受注目的功能無疑是通話即時翻譯，可把通話雙方的語音即時翻譯成指定語言，亦能同步檢視文字翻譯，支援包括中文等13種語言。此外，手機亦內置AI生成式照片編輯功能，用家可輕按以「退地」和調整相片中物件位置，透過AI填補缺少的圖像以重新構建理想畫面。S24系列手機亦將提供Google本月底推出的「搜尋圈」（circle-to-search）功能，讓用家在屏幕圈選想搜尋的內容，畫面下方就會顯示搜尋結果。

研究機構國際數據公司（IDC）周一（15日）公布數據指出，三星保持12年的最暢銷手機生產商地位，被蘋果取代。《華爾街日報》稱全球手機出貨量停滯之際，三星預計AI或成為銷量的推動力。市場研究公司Counterpoint估計，去年有AI功能的手機出貨量佔所有手機的4%，今年將翻倍至8%，到2027年AI手機的滲透率將達到40%。

三星並非率先在手機加入AI功能的公司，但S24功能備受市場注目，能否靠主打AI的手機重奪市佔一哥地位有待觀察。《金融時報》引述分析稱，S24系列手機令三星較主要對手蘋果有技術上優勢；後者在應用新技術上態度一向較謹慎。

IDC分析師馬伯遠（Bryan Ma）指出，Google作為Android系統開發者在AI方面有巨大優勢，因其在這領域擁有一切數據及經驗，這成為三星脫穎而出的機會。

Galaxy AI功能免費至明年底

S24已接受預訂，本月底出貨，3個型號售價分別由5,898港元（S24）、7,598港元（S24+）及9,898港元（S24 Ultra）起。三星官網顯示，Galaxy AI功能將於支援的Samsung Galaxy裝置上免費提供至2025年底。使用第三方提供的某些AI功能可能需要支付服務費。

（金融時報/日經亞洲/華爾街日報）