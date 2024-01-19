涉貪224萬控27罪 星交通部長請辭

易華仁昨早出庭，控方對易華仁提出貪污、利用公職索要利益和妨礙司法公正等27項控罪。易華仁不認罪，獲准以80萬坡元（466萬港元）保釋，案件押後再訊。

聆訊結束不久，總理公署發表聲明稱，易華仁周二寫信向總理李顯龍辭職，李顯龍周三接受他辭去內閣職務、西海岸集選區議席並退出人民行動黨。

易華仁周一接到貪污調查局通知會被提控。控罪中，其中兩項指他牴觸防止貪污法令，24項牴觸刑事法典第165條文，指他身為公務員卻利用公務之便，向與政府部門有公務關係的酒店大亨王明星索討利益。易華仁也面對一項妨礙司法公正控罪。

被指26次向酒店大亨索利益借專機

易華仁被指26次向王明星索取利益，包括13場國外舞台劇、足球賽事與一級方程式賽車的數十張門票，豪華酒店住宿與商務艙機票，以及使用王明星私人專機。這些利益價值達384,340坡元（約224萬港元）。

新加坡被譽為全球貪腐程度最低的國家之一。為遏制貪污，新加坡內閣部長的薪金與民間最高收入者相當。今次是新加坡自1986年以來再有政府部長涉貪。

新加坡下屆大選最遲明年11月舉行，外界關注貪污案會否影響人民行動黨選情。被視為下任總理接班人的黃循財昨接受訪問時強調，事件突顯政府對貪腐零容忍，並表示政治接班計劃不受事件影響，「我們已經宣布，領導層接班的計劃會在下一屆大選和今年的黨代會之前發生。這仍舊按計劃進行」。

（法新社/路透社/聯合早報）