BBC：以軍涉西岸濫殺7平民

事發本月7日清晨，當時7名男子圍坐在通往距離杰寧10公里的索哈達村（al-Shuhada）的路邊篝火旁。BBC與死者親屬、目擊者，以及急救人員交談，所有人提供的證據均表明死者不是武裝組織成員，當時現場亦沒有巴人與以色列部隊衝突。

有死者穿拖鞋睡衣 現場未見武器

第一個到達現場的急救人員艾哈邁德堅信那些男子沒做任何不當之事，稱其中一名死者僅穿拖鞋和睡衣。在杰寧工作20年的艾哈邁德指出，死者都是平民，又稱在事發現場沒發現任何子彈或武器。

以軍將這次空襲與幾小時前在杰寧難民營的一次軍事行動聯繫起來。BBC報道，當時以軍與巴人武裝組織成員在難民營衝突，其間一名19歲女性邊境警察的車撞到一個爆炸裝置後死亡。以軍車隊離開杰寧經過索哈達時，達爾維什（Darweesh）兄弟與3名遠親正在一個通宵營業的咖啡店附近。以軍提供的夜視無人機影像顯示，當車輛駛過索哈達時，附近發生一次爆炸並出現閃光。

以軍稱空襲「擲爆炸物恐怖分子」

以軍發言人回應BBC查詢時稱，士兵當時開始追捕「殺害一名以色列公民的恐怖分子」，稱空襲是針對「向在該區域作戰的部隊投擲爆炸物的恐怖分子小隊」。

不過，無論是以軍提供片段，還是現場附近閉路電視影像，均未顯示空襲發生時索哈達村有巴人與以軍衝突。

達爾維什兄弟年齡介乎22至29歲，已移民約旦，幾年前回流西岸，持以色列發出的許可證，可越境到以色列從事農業工作。他們的母親說，事發清晨4兄弟中有人正要去工作，其中一人則往醫院洗腎。

根據聯合國數據，去年是有紀錄以來西岸最血腥一年：有492名巴人被以軍殺害，當中300人（包括80名兒童）在去年10月以哈戰爭後喪生。

達爾維什兄弟的叔父深信7名死者手無寸鐵，暗示以軍濫殺，說：「歸根結柢，任何巴勒斯坦人都是目標——如果你是武裝人員，那麼你就是目標；如果你是平民，那麼你也是目標。」

（BBC/法新社）