巴國回炸伊朗留一線 華願助斡旋 同稱越境反恐「互相友好」 分析：各取所需顯實力

巴稱精準打擊 伊境最少9死有7婦孺

巴基斯坦外交部聲明表示，基於可靠情報並為搗破大型恐怖活動，昨晨針對伊朗東南部錫斯坦-俾路支斯坦省恐怖分子匿藏據點實施一系列高度協調且精準的軍事打擊，「殺死多名恐怖分子」。聲明宣稱「完全尊重伊朗主權和領土完整」，行動「唯一」目的是尋求「至高無上且不可妥協」的巴基斯坦自身安全及國家利益。巴基斯坦軍方其後聲明稱，出動自殺式無人機、火箭炮等轟炸「俾路支解放軍」（BLA）和「俾路支解放陣線」（BLF）兩個「恐怖組織」。

伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省副省長馬爾哈馬提向國營電視台表示，最少3名婦女和4名兒童死於薩拉萬（Saravan）市附近一條村莊發生的爆炸，死者全非伊朗籍人士。伊朗國營傳媒其後報道，另有兩名男子死亡。

巴基斯坦周四對伊朗近年為巴國分離武裝分子「提供庇護」表示關切。BLA和BLF一直尋求巴基斯坦西南部俾路支省獨立，近年持續發動邊境衝突和襲擊。

伊朗周一深夜空襲周邊國家伊拉克及敘利亞的目標後，周二晚再空襲遜尼派武裝組織「正義軍」（Jaish al-Adl）在鄰國巴基斯坦的目標，造成最少6死9傷。伊朗外長阿卜杜拉希揚強調只打擊巴基斯坦境內的伊朗「恐怖分子」，沒針對巴基斯坦民眾。

惟巴基斯坦外交部形容伊朗空襲嚴重違反該國主權、國際法，以至巴伊雙邊關係精神，警告保留回應這「非法行動」的權利，並拒絕回國述職的伊朗大使返回巴基斯坦。

巴伊互召回大使 巴看守總理提前回國

伊朗昨在巴基斯坦報復空襲後，傳召後者駐德黑蘭代辦要求「立即解釋」。巴基斯坦外交部同日表示，看守總理卡卡爾將縮短在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的行程，提前回國處理事件。

巴基斯坦專家稱如該國不報復伊朗，將再次顯得弱勢，損害軍隊聲譽，而巴基斯坦政府在下月8日大選前處於看守狀態，令應對更複雜。路透社引述美國和平研究所（USIP）南亞安全高級專家米爾（Asfandyr Mir）認為，危機仍有升級失控的可能，因伊朗必關注巴基斯坦「越過紅線」襲其本土，稱連美國和以色列在相關方面也表現克制。駐伊斯蘭堡安全專家阿里（Syed Muhammad Ali）則認為，巴伊雙方都有充分誘因緩和局勢，稱進一步交火和升級對他們沒有好處。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，希望巴伊「能夠保持冷靜克制，避免局勢緊張升級……相信雙方將通過對話協商化解分歧」。她說如有需要，中方「願為緩和事態發揮建設作用」。

中美代表也門會晤 華籲停擾紅海民船

另外，中國駐也門臨時代辦邵崢前天在利雅得拜會美國駐也門大使法金，雙方圍繞也門問題和紅海局勢等交換意見。邵崢稱中方對近期紅海局勢急劇升溫深表關切，呼籲停止襲擊滋擾民船行為，維護全球供應鏈暢通和國際貿易秩序。他又呼籲盡快平息加沙戰火，防止衝突擴大失控。

（法新社/路透社/紐約時報/衛報/中國外交部網站）