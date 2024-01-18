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馬克龍新政圖振聲望 抗衡極右

【明報專訊】法國總統馬克龍周二（16日）晚在總統府舉行記者會，宣布一系列措施——從規範兒童使用電子屏幕時間，以至增加育兒假津貼等，以期為他的第二任期注入新活力，並抗衡極右勢力崛起。

加強國教 限制兒童用電子產品

最後任期還剩3年多的馬克龍，主要談及國內議題。他宣布在大約100間學校試行穿校服政策，如果成功，考慮未來兩年在全國強制實行。他贊成所有孩子都應學習法國國歌《馬賽曲》，又承諾從新學年開始學校公民教育課堂將增加一倍。他認為「每一代法國人都必須了解共和國的內涵」；又提出將戲劇課程列為中學必修，「因為它能培養自信，教授演講技能，並接觸偉大文本」。他還提到，政府將制定措施「確保我們孩子正確使用屏幕」，因為這關係到「我們社會和民主的未來」。

針對法國出生率下降，馬克龍說：「只有提高出生率，法國才能更強大……一套津貼更多的育嬰假新制將可讓父母陪伴孩子6個月。」目前，除了基本產假，法國父母還可申請額外一年育嬰假。不過，現行制度下育嬰假津貼僅每月約400歐元（約3400港元），馬克龍認為有些父母因此而焦慮，指現行制度也使母親離開勞動市場太久。

為抗衡馬林勒龐極右「國民聯盟」，馬克龍確認將向中等收入階層減稅，試圖吸引「夾心階層」支持。

（路透社/衛報/Barron's/紐約時報）

相關字詞﹕育兒假 校服 馬賽曲 馬克龍

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