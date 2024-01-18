加停資助「危國安」研究 京斥打壓科技合作短視

列103中伊俄大學 華佔85間

聯邦政府公布一份包含103個被指對加拿大國家安全有「最高威脅」實體的清單，包括85所中國大學、12所伊朗大學和6所俄羅斯大學，指它們與該國軍事、國防和國安機構有聯繫，加拿大的大學和研究人員如果與這些實體合作研究，將不可再獲得聯邦政府直接或間接提供的資金。被點名的中國學術機構包括中國人民解放軍火箭軍指揮學院、中國人民公安大學和中國國防科技大學等。

政府同時發布一份涉及11個敏感技術研究領域的禁制清單，包括人工智能（AI）、量子科學、機械人學、生物技術、能源技術、數碼基建技術、先進武器、太空與衛星技術和人機整合等，任何向政府提出資助申請的研究員，必須先證明自己沒有與任何被政府列為國安威脅外國組織或機構合作，或從它們處取得資金。

11敏感技術研究領域禁制清單

加拿大廣播公司（CBC）報道，新政策將於今年春天落實，但政府表明如果政府覺得有問題，會立即介入。一名官員指出，這項政策雖只影響聯邦資金，但聯邦政府希望將其當作省政府和國內機構的指導。

加拿大為「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一，其他成員包括澳洲、美國、英國和新西蘭。五眼聯盟的情報首長去年指控中國竊取知識產權，並運用AI針對這些國家實行黑客攻擊和間諜活動，加拿大政府上月才稱不可以低估中國偷取加拿大研究和介入其地方事務的能力。

京指不明智損人不利己

中國一貫否認這類指控。中國駐加拿大大使館發言人周二回應時，抨擊加方做法是搞「小院高牆」的短視行為，屬意識形態偏見和冷戰思維。外交部發言人毛寧昨在北京記者會回應提問，指中加科技交流合作是雙向的，也是互利的。加方有關政策短視而不明智，損人不利己。

（CBC/加拿大環球新聞/中新社）