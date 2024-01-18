黑利輸首仗受壓 金主觀望隨時撤資

紐約商人兼黑利的籌款人薩賓（Andy Sabin）對CNBC表示：「我仍然希望看到她能夠有所作為，但她需要攀登的是一座大山。」一些黑利籌款人承認，除非她在新罕布什爾州初選中與特朗普的得票非常接近，或出人意表贏得勝利，否則她的競選可能實際上結束。一名共和黨籌款顧問表示，黑利必須在新罕布什爾州與特朗普的得票差距在3個百分點之內，否則這些捐款人可能會離她而去。

艾奧瓦大學政治學教授哈格爾（Tim Hagle）則說：「在新罕布什爾州以些微差距排名第二或勝出，可能可讓她有理由表明，她是除特朗普以外最可望成功的替代人選。」哈格爾又說：「但她仍必須在南卡羅萊納州等地拿出優異表現。」

不再針對德桑蒂斯 轉攻特朗普

黑利目前改變策略，由針對佛羅里達州長德桑蒂斯改為加強攻擊特朗普，包括嘲諷特朗普的年齡，又試圖將共和黨總統初選轉變為她與特朗普之間的雙人賽。她周二表示，除非特朗普參加，否則她將跳過任何黨內辯論。這促使美國廣播公司宣布取消一場原定讓她與德桑蒂斯對壘的新罕布什爾州辯論。

特朗普周二在新罕布什爾州表明已將目標鎖定黑利，並加大力度攻擊對方，指她與他所啟發的保守主義運動脫節，對她擔任駐聯合國大使期間的表現給予負評，並指控她試圖從共和黨手中奪取初選的控制權。

（CNBC/金融時報/紐約時報/中央社）