美重列胡塞恐怖組織 切斷資金渠道

前總統特朗普政府在換屆前幾周將胡塞列入SDGT及「外國恐怖組織」（FTO）名單上，拜登政府上台後於2021年2月將胡塞剔出這兩名單，稱可讓人道物資更容易進入也門。《華爾街日報》周二事先引述美國官員報道，拜登政府計劃周三正式宣布將胡塞列入SDGT名單，拜登上周也表示考慮將胡塞列為恐怖組織。胡塞被列入SDGT，意味美國境內的個人或公司被禁止向胡塞提供任何形式的援助，胡塞的成員也被禁止進入美國，華府也會要求美國金融機構凍結它們持有屬於胡塞或其控制之下的任何資金。

美國貨船周一在亞丁灣遭胡塞導彈擊中後，美軍周二空襲胡塞在的也門目標，摧毁其4枚反艦導彈，是一周內向胡塞發動的第三輪攻擊，但在數小時後，胡塞在也門對出水域發射導彈擊中一艘希臘貨輪。

歐盟擬派軍艦護紅海商船

美國早前牽頭與9國盟友組成「繁榮守衛者行動」海上防衛部隊，守護紅海與亞丁灣的海上貨運安全，但部分歐洲國家對這計劃有保留，且對接受美國指揮的想法卻步。路透社周二引述歐洲外交官報道，歐盟成員國初步支持展開海上任務保護紅海商船。外交官透露，負責研擬外交與國防政策的歐盟政治與安全委員會支持這項任務，將與志同道合的伙伴合作，目標最遲在2月19日前完成籌組，並在不久後投入運作，歐盟各國外長將於下周一（22日）商討這項計劃。

（路透社/華爾街日報/金融時報）