伊朗反恐護國安炸3國 中東添不穩 伊拉克斥明顯侵略 巴基斯坦譴責犯領空

【明報專訊】伊朗周一（15日）深夜空襲在周邊國家伊拉克及敘利亞的目標後，周二（16日）晚再空襲鄰國巴基斯坦境內的目標。伊朗稱攻擊針對以色列在伊拉克設立的情報基地、在敘利亞的「恐怖分子」目標及在巴基斯坦的武裝組織。伊朗的行動在伊拉克及巴基斯坦共造成最少6死9傷。伊拉克總理周二指事件是明顯的侵略，召回駐伊朗大使以及傳召伊朗駐巴格達臨時代辦以示抗議。巴基斯坦周三亦譴責襲擊侵犯領空，同樣召回駐伊朗大使抗議。事態發展令最近因以色列與巴人武裝組織哈馬斯的戰事而緊張的中東局勢，有進一步升溫之虞。
首認襲以國目標 報復指揮官遭暗殺
伊朗通訊社（IRNA）周一報道，伊朗革命衛隊（IRGC）發射導彈摧毁了以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）在伊拉克埃爾比勒（Erbil）所設的總部。該市所在的庫爾德自治區，其安全委員會指襲擊造成4死6傷。伊朗稱攻擊是為報復以色列暗殺伊朗其中一名指揮官，這亦是以色列跟巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月爆發戰事以來，伊朗首度公開承認攻擊以國目標。
IRGC又表示以導彈攻擊位於敘利亞伊德利卜、對伊朗發動恐襲的肇事者，並特別提及極端組織伊斯蘭國（ISIS）；IRNA指革命衛隊摧毁ISIS指揮官「聚集的地方」。革命衛隊「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼在伊朗東南部克爾曼（Kerman）的墓地附近本月3日發生連環爆炸，近100人死亡，ISIS其後認責，而IRGC稱空襲是回應該襲擊。
毁正義軍巴國總部 報復去年警局遇襲
及至周二晚伊朗再攻擊鄰國巴基斯坦邊境地區。伊朗國營傳媒Nour News報道指伊朗用火箭及無人機摧毁遜尼派武裝組織「正義軍」（Jaish al-Adl）在巴國的總部，巴國官員稱攻擊致兩名兒童死亡，3人受傷；官員未有交代受襲地點，但有社交網站帳號稱俾路支斯坦省的旁吉古爾（Panjgur）發生爆炸。
正義軍在2012年成立，爭取伊朗東南部錫斯坦-俾路支斯坦省獨立，被指與境外分離勢力有聯繫，伊朗曾指控沙特和美國背後支持該組織。正義軍近年多次在以伊斯蘭教什葉派為國教的伊朗發動襲擊，被伊朗列為恐怖組織，去年12月錫斯坦-俾路支斯坦省城市拉斯克警局遇襲致最少11名警員死亡，正義軍認責。
有分析指伊朗空襲埃爾比勒是為了讓國民相信，即使伊朗情報和安全部隊未能阻止襲擊，但會懲罰肇事者，但外界憂慮伊朗最新的行動會令中東局勢失控。哈馬斯去年10月突襲以色列觸發後者對加沙展開軍事行動後已牽動他國：也門胡塞武裝攻擊在紅海的商船，尋求迫使以色列停止行動，真主黨亦從黎巴嫩對以國北部發動攻擊；與伊朗關係密切的伊拉克民兵過去3個月亦多次攻擊美國在伊拉克及敘利亞的基地。
炸敘利亞ISIS指揮官聚集地
IRGC辯稱行動是捍衛國家安全及反恐，但伊拉克及巴基斯坦都反對伊朗的說法。巴基斯坦外交部發表聲明說，指侵犯巴主權行為「完全不可接受，可能產生嚴重後果」，巴方已在伊朗向伊外交部高官提出強烈抗議，巴外交部召見伊朗駐巴大使館臨時代辦，表達對伊方公然侵犯巴主權的最強烈譴責。伊拉克外交部周二發聲明稱已向聯合國安理會投訴伊朗的「侵犯」，伊拉克國安顧問阿拉吉（Qassim Al-Araji）亦指伊朗的解釋沒有根據。至於跟伊朗關係密切的敘利亞則未作公開反對。
（紐約時報/CNN/BBC/半島電視台/法新社/路透社/彭博社）