伊朗反恐護國安炸3國 中東添不穩 伊拉克斥明顯侵略 巴基斯坦譴責犯領空

首認襲以國目標 報復指揮官遭暗殺

伊朗通訊社（IRNA）周一報道，伊朗革命衛隊（IRGC）發射導彈摧毁了以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）在伊拉克埃爾比勒（Erbil）所設的總部。該市所在的庫爾德自治區，其安全委員會指襲擊造成4死6傷。伊朗稱攻擊是為報復以色列暗殺伊朗其中一名指揮官，這亦是以色列跟巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月爆發戰事以來，伊朗首度公開承認攻擊以國目標。

IRGC又表示以導彈攻擊位於敘利亞伊德利卜、對伊朗發動恐襲的肇事者，並特別提及極端組織伊斯蘭國（ISIS）；IRNA指革命衛隊摧毁ISIS指揮官「聚集的地方」。革命衛隊「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼在伊朗東南部克爾曼（Kerman）的墓地附近本月3日發生連環爆炸，近100人死亡，ISIS其後認責，而IRGC稱空襲是回應該襲擊。

毁正義軍巴國總部 報復去年警局遇襲

及至周二晚伊朗再攻擊鄰國巴基斯坦邊境地區。伊朗國營傳媒Nour News報道指伊朗用火箭及無人機摧毁遜尼派武裝組織「正義軍」（Jaish al-Adl）在巴國的總部，巴國官員稱攻擊致兩名兒童死亡，3人受傷；官員未有交代受襲地點，但有社交網站帳號稱俾路支斯坦省的旁吉古爾（Panjgur）發生爆炸。

正義軍在2012年成立，爭取伊朗東南部錫斯坦-俾路支斯坦省獨立，被指與境外分離勢力有聯繫，伊朗曾指控沙特和美國背後支持該組織。正義軍近年多次在以伊斯蘭教什葉派為國教的伊朗發動襲擊，被伊朗列為恐怖組織，去年12月錫斯坦-俾路支斯坦省城市拉斯克警局遇襲致最少11名警員死亡，正義軍認責。

有分析指伊朗空襲埃爾比勒是為了讓國民相信，即使伊朗情報和安全部隊未能阻止襲擊，但會懲罰肇事者，但外界憂慮伊朗最新的行動會令中東局勢失控。哈馬斯去年10月突襲以色列觸發後者對加沙展開軍事行動後已牽動他國：也門胡塞武裝攻擊在紅海的商船，尋求迫使以色列停止行動，真主黨亦從黎巴嫩對以國北部發動攻擊；與伊朗關係密切的伊拉克民兵過去3個月亦多次攻擊美國在伊拉克及敘利亞的基地。

炸敘利亞ISIS指揮官聚集地

IRGC辯稱行動是捍衛國家安全及反恐，但伊拉克及巴基斯坦都反對伊朗的說法。巴基斯坦外交部發表聲明說，指侵犯巴主權行為「完全不可接受，可能產生嚴重後果」，巴方已在伊朗向伊外交部高官提出強烈抗議，巴外交部召見伊朗駐巴大使館臨時代辦，表達對伊方公然侵犯巴主權的最強烈譴責。伊拉克外交部周二發聲明稱已向聯合國安理會投訴伊朗的「侵犯」，伊拉克國安顧問阿拉吉（Qassim Al-Araji）亦指伊朗的解釋沒有根據。至於跟伊朗關係密切的敘利亞則未作公開反對。

（紐約時報/CNN/BBC/半島電視台/法新社/路透社/彭博社）