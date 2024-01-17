朝修憲 韓列第一敵國 金正恩揚棄祖父國策 刪「同族」概念

周一在朝鮮第十四屆最高人民會議第十次會議上，金正恩宣布：「今天，最高人民會議給近80年的北南關係史劃上句號，在承認朝鮮半島並存兩個國家的基礎上，全新確立共和國的對南政策法律……我認為有必要修改朝鮮民主主義人民共和國憲法的部分內容。」

「教育人民切實視韓不變主敵」

他表示要「加強教育工作讓人民把大韓民國切實視為徹頭徹尾的第一敵對國家、不變的主敵」。他又申明不承認由美國主導劃定的「北方分界線」（NLL），強調韓方稍稍踰越朝鮮所劃、相較「北方分界線」偏南的海、空分界線將視作「戰爭挑釁」。

金正恩表示，憲法須反映朝鮮半島爆發戰爭時，朝鮮「完全佔領、平定、收復大韓民國，收編入（朝鮮）共和國領域的問題」。他主張刪除憲法中把韓國定為「和解與統一對象、同族」這跟現實矛盾的概念，更改為「他國」、「最大的敵對國家」。字眼如「北方區」、「自主、和平統一、民族大團結」，以及誤導朝韓為「同族」的內容，該一概刪掉。

尹錫悅斥反民族反歷史

朝鮮修憲料將於下次最高人民會議審議，最少三分之二議員同意便能修訂。不過朝鮮最高人民會議副議長孟京日周一在會上提出了「立即廢除為實現朝韓對話、協商合作而存在機構」的草案。該會議亦表決通過了廢除朝鮮祖國和平統一委員會、民族經濟合作局、金剛山國際旅遊局，交內閣和相關機關落實。

韓國總統尹錫悅周二在內閣會議，斥金正恩的「敵對兩國」說是「反民族」、「反歷史」，警告說：「朝鮮一旦挑釁，我們將比它作出大幾倍的懲戒。」韓國統一部聲明，批評朝鮮把改變對南路線責任轉嫁於韓方。

美日韓周四商應對方案

面對韓國尹錫悅政府採取對朝強硬路線，與美日舉行聯合國軍事演習等加強軍事合作，2023年初發表的《2022年度國防白皮書》又在6年間首次標明朝鮮政權及朝軍為韓國「敵人」，金正恩在上月的第八屆中央委員會第九次全體會議上已表明兩國再非「同族、同質」關係，而是「敵對」和「交戰國」關係，朝韓再無可能統一。這次進一步修憲落實。韓國《中央日報》報道，有輿論認為朝鮮短時間內由口頭警告至修憲，蓄意擴大對韓國的威脅水平。

有分析認為金正恩推翻建立多年的對韓國策，做法「鹵莽」。韓國統一研究院資深研究員趙漢凡說：「數十年間，朝鮮一直告訴人民，革命完成就是再統一，金日成的願望是再統一。（金正恩）如今是在否定前人所做的一切。」

（朝中社/Newsis/法新社/路透社/衛報）