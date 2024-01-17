哈馬斯新片指人質死於空襲 以斥撒謊

中以混血女人質：同伴被炸死

在哈馬斯發布的最新影片中，阿加馬尼（Noa Argamani）稱，她與53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky）被扣押在一棟建築物內，其後建築物被以軍戰機導彈擊中，他們被埋瓦礫下。阿加馬尼說，哈馬斯武裝分子將她與斯維爾斯基救出，沙拉比則罹難。兩天後，她和斯維爾斯基被轉移到另一地區，在途中斯維爾斯基遭以軍空襲死亡，她自己的頭部等部位被碎片所傷。影片最後出現相信是沙拉比和斯維爾斯基屍體的畫面。該影片不知何時拍攝。

以軍發言人哈加里指摘哈馬斯撒謊，強調人質藏身的建築物並非以軍攻擊目標，但他稱「我們知道我們擊中了他們被關押地點附近的目標」，目前正在調查。以色列防長加倫特稱，哈馬斯只能透過向以色列人質家屬進行心理虐待，以刺激以色列社會神經。他重申帶人質回家的唯一方法就是繼續施加軍事壓力，否則「沒人會和我們談」，也「無法達成任何協議」。

（法新社/紐約時報/BBC）