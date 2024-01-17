明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

哈馬斯新片指人質死於空襲 以斥撒謊

【明報專訊】哈馬斯周日（14日）發布包括26歲中以混血兒阿加馬尼在內3名人質影片，預告即將公布他們的「命運」後，阿加馬尼在周一發布的新影片中表示，另外兩名男人質已在以軍空襲中喪生。以色列否認兩人質死於軍方空襲，並指摘哈馬斯透過向人質家屬作「心理虐待」，以刺激以色列社會神經。

中以混血女人質：同伴被炸死

在哈馬斯發布的最新影片中，阿加馬尼（Noa Argamani）稱，她與53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky）被扣押在一棟建築物內，其後建築物被以軍戰機導彈擊中，他們被埋瓦礫下。阿加馬尼說，哈馬斯武裝分子將她與斯維爾斯基救出，沙拉比則罹難。兩天後，她和斯維爾斯基被轉移到另一地區，在途中斯維爾斯基遭以軍空襲死亡，她自己的頭部等部位被碎片所傷。影片最後出現相信是沙拉比和斯維爾斯基屍體的畫面。該影片不知何時拍攝。

以軍發言人哈加里指摘哈馬斯撒謊，強調人質藏身的建築物並非以軍攻擊目標，但他稱「我們知道我們擊中了他們被關押地點附近的目標」，目前正在調查。以色列防長加倫特稱，哈馬斯只能透過向以色列人質家屬進行心理虐待，以刺激以色列社會神經。他重申帶人質回家的唯一方法就是繼續施加軍事壓力，否則「沒人會和我們談」，也「無法達成任何協議」。

（法新社/紐約時報/BBC）

上 / 下一篇新聞