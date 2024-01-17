紅海商船報稱「全是中國人」避炸

美國《商業內幕》周一（15日）報道，最少9艘商船在駛近或穿越紅海時，會在其自動識別系統（為國際海事公約要求安裝的全球追蹤器）的目的地一欄填上「中國人」或「全是中國人」，當中5艘船最先由彭博社上周確認，《商業內幕》周日再發現4艘船發出類似信息。例如其中一艘掛着利比里亞國旗、經常來往中國港口的貨輪「偉大海洋」號（Great Ocean），宣稱船上「全為中國船員」。

這9艘船中只有一艘船的船名是中文，《商業內幕》無法確定船上船員國籍，而當這些船離開紅海後，其自動識別系統的目的地就會切換回正常。報道指出，這種做法顯示船東或船員認為，宣稱與中國有聯繫可能有助他們顯得同情加沙巴人或胡塞武裝，以避受襲。

分析：盼利用中國中立立場自保

英國皇家聯合研究所中國分析師哈夫倫（Sari Arho Havren）稱，中國在以哈衝突的中立立場「足以讓個別船舶試圖利用它」。她指自己留意到「中國暗撐巴勒斯坦」，但她認為北京的中立態度更多是「口頭上」的，中國雖呼籲以色列停火及落實兩國方案，但沒有反對美國在中東地區的穿梭外交或充當中間人，而是希望華府能幫助穩定局勢，這有利北京的貿易。

中東局勢持續動盪。伊朗革命衛隊周一襲擊以色列位於伊拉克半自治庫爾德地區的「情報總部」，稱此舉是回應以色列最近殺害革命衛隊高官。以軍上月擊殺身處敘利亞的伊朗革命衛隊高級顧問穆薩維，伊朗當時矢言報復。伊拉克周二召見伊朗代辦抗議。

此外，兩名巴勒斯坦人周一在以色列特拉維夫北部賴阿南納駕車撞人，造成1死17人傷。疑犯刺死了一名70歲老婦後，與同黨搶走了其汽車，並撞向人群，之後又轉換另一架偷來的車繼續撞人。警方定性恐襲，拘捕了兩名來自西岸的疑犯。

美導彈5日3炸胡塞據點

路透社和美國廣播公司（ABC）周二報道，美軍當日對也門境內胡塞武裝控制的地區進行新一輪打擊，是美國自上周五以來第三次打擊胡塞武裝據點。美國官員透露，這次行動針對四枚反艦導彈。ABC引述官員表示，美軍發射「戰斧」導彈打擊存放反艦巡航導彈的設施。

（商業內幕/BBC/路透社/Semafor）