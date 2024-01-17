特朗普輕勝艾奧瓦 證黨內實力 初選首戰得票51% 破紀錄差距拋離兩對手

民調機構Edison Research推算，在預期已點算的99%選票中，特朗普得票率為51%，德桑蒂斯為21%，前駐聯合國大使黑利為19%。這次是25年來參與度最低的艾奧瓦州黨團會議，參與者冒着嚴寒在全州數百所學校、教堂和社區中心參與黨團會議，但那些冒險外出的人為特朗普帶來了優勢達30個百分點的勝利，遠超多爾（Bob Dole）在1988年艾奧瓦州共和黨黨團會議的12.8個百分點領先幅度。

拉馬斯瓦米退選 表態撐特

38歲印裔生物技術企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）得票率不到8%後，周一宣布退選，對支持者演說時表態支持特朗普。

特朗普勝出後稱這是「非常特別的夜晚」，呼籲美國人團結起來「整頓世界的問題」，似乎想要團結共和民主兩黨。

特朗普得票率超過50%，得票超過所有對手得票總和，反映他在黨內仍受歡迎，即使他經歷了兩次彈劾、涉及2021年1月6日其支持者衝擊國會大廈，以及因試圖推翻2020年選舉結果、離開白宮後保留機密文件，以及偽造紀錄以支付一名色情片女星掩口費而面臨91項刑事指控。

共和黨策略師森特斯（Jimmy Centers）說：「艾奧瓦黨團會議的結果展示了特朗普控制共和黨的力量。」他指出，如果他的黨內對手未能迅速整合，特朗普看起來將快速取得提名。

特朗普勢勁 專家暗示「比賽已完」

參與過5次共和黨總統競選活動的喬爾斯（Kirk Jowers）更暗示比賽已經結束，「艾奧瓦州的結果證實了一個引人注目的共識，那就是特朗普將獲提名，除非有不可抗力因素或法院介入，否則沒有任何人能對此做些什麼。」

德桑蒂斯周一在艾奧瓦州西得梅因對支持者說：「我們已經從艾奧瓦州拿到了進入下一輪的資格。」不過，《紐約時報》和路透社的分析皆認為德桑蒂斯的競選前景並不樂觀。

德桑蒂斯苦戰得第二 黑利第三懸一線

德桑蒂斯押注艾奧瓦州，密集式造訪99縣，雖然不懈的競選活動令他力壓曾希望藉着民調勢頭成為艾奧瓦州黨團會議第二名的黑利，但得票率仍遠遠落後於特朗普。《紐約時報》形容德桑蒂斯在艾奧瓦州「苦戰」下才得第二，之後還要在那些對他來說遠不如艾奧瓦州那麼友好的州競逐，且他近幾個月在新罕布什爾州花的時間較少，民調顯示他僅排第三甚至第四。外界並預計他會在2月8日內華達州黨團會議慘敗給特朗普，而他在2月24日舉行初選的南卡羅萊納州也大幅落後特朗普和黑利。路透社亦引述消息人士報道，德桑蒂斯正面臨競選資金不足問題。

在特朗普任內擔任過駐聯合國大使的黑利，在艾奧瓦州黨團會議最終僅得第三。對黑利來說，新罕布什爾州初選可能隱藏一線希望。根據Edison Research數據，黑利顯然是溫和派和受過高等教育的共和黨選民首選。民調顯示，黑利在新罕布什爾州與特朗普差距不大。

她周一說：「當你看到我們在新罕布什爾州、南卡羅萊納州以及其他地方的良好表現時，我可以自信地說，今晚艾奧瓦州使這個共和黨初選變成了兩人的競賽。」

（路透社/紐約時報/法新社/BBC）