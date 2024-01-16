斥倫交所助以集資 親巴組織圖阻開市

倫敦警方上周五（12日）接獲英國《每日快報》有關擾亂倫敦證交所陰謀的線報，周日分別在利物浦、倫敦和布萊頓拘捕6名年齡介乎23歲至31歲的男女。倫敦警察局警長托馬斯（Sian Thomas）說：「我們相信這班人已準備好實施破壞和損害性的伎倆，一旦成功可能造成嚴重後果。」他感謝《每日快報》向警方提供他們調查時蒐集到的信息。

記者潛組織當臥底 警破案拘6人

這6人來自「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）組織，《每日快報》一名記者潛入該組織當臥底，經過兩個月調查，揭發他們計劃周一手持裝滿紅漆的滅火器，爬上倫敦證交所大樓前的兩扇旋轉門頂，然後用單車鎖將自己的頸部鎖在玻璃入口處，接着其他成員會將自己鎖在正門和後門前，而塗成紅色、代表血的假鈔則從「鈔票槍」發射。此舉試圖令倫敦證交所關閉整個工作天，以造成重大經濟損失。

「巴勒斯坦行動」指摘倫敦證交所為實施種族隔離的以色列籌集數十億鎊，並為武器製造商買賣股票，指這些軍火商為以色列種族滅絕巴人提供武器，「英國是對巴勒斯坦實行殘酷殖民化的同謀」。阻撓倫敦證交所交易只是「巴勒斯坦行動」為期一周行動的一部分，該組織還計劃在曼徹斯特針對與以色列國防軍有業務往來的英國公司造成混亂。

（衛報/每日快報）