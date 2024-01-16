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朝試射固體燃料高超音速彈 韓指「明顯挑釁」提警告

【明報專訊】朝鮮官方朝中社周一（15日）報道，該國周日試射的是一枚採用新型固體燃料的中程高超音速導彈。法新社報道，今次除了是朝鮮今年首次武器測試外，亦是歷來首次測試採用固體燃料的中程高超音速導彈。韓國國防部昨回應，指這是「朝鮮明顯的挑釁」，向朝提出嚴正警告。

分析：試射與地區形勢無關

韓國聯合參謀本部周日表示，朝鮮於當地時間下午2時55分（香港時間下午1時55分）從平壤地區向東發射導彈，推測為一枚中程彈道導彈，飛行約1000公里後墜落日本海。日本防衛省表示，這枚導彈最大飛行高度最少有50公里。朝中社周一的報道指出，今次發射目的在於驗證可操控中程高超音速彈頭的滑翔及操控飛行特點，以及新研發多級大功率固體燃料引擎的可靠性。周日的試射對鄰近國家不構成安全威脅，亦與地區形勢無關。平壤先前曾表示，於去年11月11日和14日分別測試為中程彈道導彈開發的固體燃料引擎。

發射準備時間較短 易隱藏

韓國軍方發表聲明，譴責朝鮮試射導彈違反聯合國安理會決議。韓聯社周一報道，韓、美、日3國朝核問題代表周日舉行電話會議，共享對朝鮮該次發射情况的評估，並探討韓美日安全合作方案。

相比起採用液體燃料的導彈，固體燃料導彈毋須在發射前一刻才注入燃料，發射準備時間較短亦較安全。此外，其所需支援部隊也較少，因此較容易隱藏。目前朝鮮只有在短程和小型導彈上使用固體燃料。韓國國家戰略研究院導彈專家張永謹（Chang Young-keun）稱，朝鮮似乎正在同時研發高超音速導彈和利用固體燃料火箭推進器，他說：「中至長程高超音速導彈對避開美國導彈防衛系統以襲擊關島十分有用。」

（法新社/路透社/新華社）

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