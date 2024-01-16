美共和黨初選首戰 三大焦點 特朗普得票求過半 動員擁躉冒寒投票

共和黨艾奧瓦州黨團會議於當地周一晚7時（本港周二早上9時），在該州逾1500個地方開始。美國全國廣播公司（NBC）周日發表的艾奧瓦州民調顯示，特朗普支持度為48%；黑利20%進佔第二位；德桑蒂斯16%下跌至第3；印度裔生物技術企業家拉馬斯瓦則以8%包尾。

對比對手們在艾奧瓦默默耕耘，特朗普周日才到該州印第安諾拉親身出席初選前夕拉票活動。他呼籲支持者別畏懼風雪嚴寒，甚至調侃「值得冒死亡風險參加黨團會議『救國』」，並特別提醒支持者要當他形勢正處於落後。美國政治新聞網站Politico分析認為，如特朗普得票不夠50%，會為其對手提供口實稱較多艾奧瓦選民反對他。

黑利爭第二 放眼新罕布什爾

共和黨艾奧瓦黨團會議的第二大關注點是黑利和德桑蒂斯爭奪得票第二，前者在當地選前民調反超後者。黑利周日向霍士新聞表示，她是唯一在艾奧瓦支持度上升的參選人，而其他所有對手支持都在下跌。她上周六在該州最後一場競選演說中向支持者強調，共和黨人須跟特朗普帶來的「災難」訣別，是時候在回顧並繼續過去，與前進創造新開始之間作出抉擇。

德桑蒂斯表示，不怕處於劣勢，稱自己在這情况下會「表現更佳」。他周日呼籲支持者協助他重現在佛州的成功。德桑蒂斯獲艾奧瓦州州長雷諾茲（Kim Reynolds）支持，被指在風雪中動員選民和助選力量有優勢。NBC民調顯示，62%德桑蒂斯支持者表示無論天氣怎樣都會參加黨團會議，而只有56%的特朗普支持者這麼說。

德桑蒂斯稱毋懼下風 具動員優勢

雖然黑利在艾奧瓦州支持度逐升，但Politico引述專家民調顯示，相比89%當地特朗普支持者對初選「極端熱中」或「非常熱中」，只有39%黑利支持者大機會出門投票。NBC調查更發現，50%艾奧瓦黑利支持者自認為獨立選民或民主黨人，他們會否參與共和黨黨團會議備受質疑。

艾奧瓦州共和黨黨團會議只選出不足2%全國大會代表，上次在該州勝出並最終成為共和黨總統候選人已要數到2000年的小布殊。黑利一直放眼下周二（23日）舉行的新罕布什爾州初選，她於當地獲大批大學學歷選民支持，並預計接收已退選的新澤西州前州長克里斯蒂票源，在當地支持僅落後特朗普不足10個百分點。分析指出，若黑利能在新罕布什爾擊敗特朗普，將令她接下來有機會奪取自己曾任州長的南卡州，繼而衝擊3月5日「超級星期二」16州初選選情。

（華爾街日報/華盛頓郵報/Politico）