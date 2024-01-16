航企押後收貨 波音返華現變數

華停飛4年 去年提解禁

報道引述消息人士報道，中國南方航空公司原本最快本月就會接收一批737 MAX客機，雖然這些客機與發生甩門事故的MAX 9並非同款，但公司仍計劃對那些飛機作額外安全檢查。報道稱，暫時未知檢查需要多少時間，但肯定會令交付出現延誤。另外，報道指中國民用航空局已指示國內的航空公司對旗下波音737 MAX飛機作預防性的安全檢查。

多年來波音是美國最大的對華出口商，飛機也是美國對華的最大出口貨。不過，自從737 MAX 8兩架客機於2018年10月和2019年3月先後發生空難後，中國率先停飛同類型客機，同年歐洲的空中巴士客機在內地3大航空公司機群數量上就反超了波音。中美關係過去幾年持續緊張，對波音重返中國市場造成影響，到去年11月習拜會後才有所變化。中國駐美大使謝鋒本月9日為紀念中美建交45年時發表的演說，就提到中國支持737 MAX飛機重回大陸市場。波音預計，在未來20年中國的飛機交付市場將佔全球五分之一，向中國付運737 MAX被視為是波音重返中國市場的重要一步。

波音、南航和中國民用航空局未有回應報道。

（華爾街日報）

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