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以哈戰百日 多國示威促和 人質家屬24小時集會 12萬人參加

【明報專訊】以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰事到周日（14日）滿100天，多國數以千計民眾提前一天參與「巴勒斯坦全球行動日」集會，呼籲結束這場已導致近2.4萬人死亡、逾6萬人受傷的以哈戰爭。哈馬斯去年10月突襲期間被擄人質的家屬及其支持者，亦在特拉維夫舉行24小時集會，呼籲政府營救家人，估計約12萬人參與。

2.4萬死 逾6萬傷

在上周六（13日），馬來西亞、南非、英國、印尼有數千計民眾集會，泰國、日本、意大利、希臘和巴基斯坦亦有民眾示威。大馬首都吉隆坡有民眾在美國大使館外集會，有參加者稱希望為聲援巴人，民眾舉起「停止種族滅絕」及「轟炸兒童不是自衛」的標語。印尼雅加達有數千民眾亦到當地的美國大使館外，揮動印尼及巴勒斯坦旗幟，手持「杯葛以色列」、「現在就停火」標語。

美國首都華盛頓前天下午有數千民眾集會呼籲停火，示威者在市中心聚集。有美籍巴人向示威者發言，來自密歇根州的阿里（Alaa Hussein Ali）的兄弟攜同妻兒逃往加沙南部時被殺；阿里稱：「拜登手上沾有我家人的鮮血。」倫敦市中心亦有數千人集會，參與集會的「巴勒斯坦青年運動」成員胡拉尼（Jeanine Hourani）指戰事以來他們每周示威，英國民眾基本上支持停火，但政客「繼續資助和支持種族滅絕」。英國周日另有支持以色列的集會。

哈馬斯在去年10月7日突襲當天擄走約250人，至今有逾100人仍未獲釋。人質家屬及支持者上周六晚在以國第二大城市特拉維夫開始持續24小時的「100天的地獄」集會，希望藉戰爭百日之期呼籲政府優先考慮帶人質回家，主辦單位估計有約12萬人參與。

指哈走廊運武 以促埃及全封關

以色列總理內塔尼亞胡前日在記者會表示，埃及與加沙之間的邊境都須關閉，稱直至全長14公里、在埃及與加沙邊境之間作為緩衝帶的「費拉德爾菲走廊」（Philadelphi Corridor）關閉前，都不會認為戰爭已結束。

以方認為哈馬斯不斷透過該走廊運入武器，矢言要斷其後路以摧毁哈馬斯和「非軍事化」加沙。埃及曾警告以國勿在該走廊採取軍事行動；有埃及傳媒去年10月引述消息人士指以國對該走廊的任何入侵，都將被視為違反1979年埃以和約。

（半島電視台/今日美國報/以色列時報/CNN/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 內塔尼亞胡 哈馬斯 巴勒斯坦 以色列

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