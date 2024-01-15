黨內初選 特朗普「迫害牌」奏效 前聯國大使黑利成「黑馬」 遭圍攻

《經濟學人》雜誌綜合多個民調結果顯示，截至1月7日，特朗普在美國全國共和黨人之間的平均支持度高達65%，遠超德桑蒂斯（Ron DeSantis）的13%和黑利（Nikki Haley）的11%。

官司變「勳章」獲65%支持 金主回頭

《華盛頓郵報》本月初詳細報道特朗普成功把官司醜聞扭轉成最大武器：他在多場競選活動中都強調，身負企圖推翻2020年大選結果等91項刑事控罪，有如佩戴「榮譽勳章」，更向支持者表示：「我是因你們才被指控。」這既令其支持者更團結外，亦引起其他共和黨人同情，即使不少黨內初選對手也認同特朗普遭到被不當「武器化」的司法系統針對，應有參選權利，媒體亦加入為特朗普辯護。前副總統彭斯一名高級顧問指出，特朗普因挪用選舉資金支付艷星「掩口費」等較輕罪行而於去年3月被刑事起訴，成為美國首名面臨刑事檢控的前總統後，有助他營造被迫害的形象。

來自艾奧瓦州的84歲支持者格雷（LeRoy Gray）向《華郵》表示：「這全是政治，全為試圖把特朗普拉下台。」特朗普首度被控後，其支持度開始顯著上升，德桑蒂斯支持則大幅下跌。《華郵》指出，德桑蒂斯和黑利等其他候選人除質疑特朗普涉罪無參選資格外，並沒其他攻擊他的好方法，二人的競選團隊亦不如特朗普富經驗，針對南卡羅萊納州等關鍵州份提早部署爭取支持。有反對特朗普參選的團體早前研究則顯示，任何對特朗普不利的政見和論述甚至不會動搖其溫和支持者，這些選民更會為特朗普開脫，最終曾離特朗普而去的金主和共和黨代表也屈服在民意下，重新支持他。

黑利多高學歷擁躉 德桑蒂斯轟援烏

美國廣播公司（ABC）分析認為，如特朗普能保持遙遙領先，共和黨初選可於一個月內「落幕」，然而《紐約時報》等傳媒報道，黑利在艾奧瓦以及本月23日舉行初選的新罕布什爾州已進佔第二位，其中在擁大量大學學歷選民的後者更僅落後特朗普不足10個百分點，如德桑蒂斯其後退選，他的票源可能流向黑利，仍有機會成為扳倒特朗普的「最後希望」。

特朗普已開始把矛頭從德桑蒂斯轉移至黑利，批評對方僅為其金主利益服務，終會出賣選民。他又形容堅定支持烏克蘭的黑利是「全球主義者」（globalist），指她「喜歡世界」，而自己則「喜歡『美國優先』」。德桑蒂斯在上周三辯論中抨擊黑利的援烏立場，稱她「以為美國擁無限資源」。

新罕布什爾州規定兩黨初選開放予獨立選民參與。民主黨成員施瓦茨（Robert Schwartz）則呼籲當地民主黨人脫黨，聯同獨立選民在下周二（23日）共和黨初選投票予特朗普對手。但有專家認為這效果有限，最多只能爭取多約5000張游離票。

（華盛頓郵報/紐約時報/美國廣播公司/國會山莊報）