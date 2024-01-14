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暴風雪襲美中西部影響7000萬人 共和黨初選拉票受阻

【明報專訊】北極冷空氣南下，至美國中西部上周五（12日）受暴雪、低溫、大風等惡劣天氣侵襲，局部地區體感溫度低至零下49℃、積雪逾30厘米，逾7000萬人受到冬季天氣警報影響，還窒礙共和黨總統參選人在艾奧瓦州初選揭幕戰前的最後拉票活動。

共和黨艾奧瓦州黨團會議周一（15日）舉行，但是連日大風大雪底下，總統參選人黑利和德桑蒂斯被迫取消競選活動。預計零下42℃的體感溫度且可能影響投票率，對爭取超前特朗普的黑利和德桑蒂斯不利。黑利將上周五的所有競選活動改在網上進行，即使她曾懇求艾奧瓦州居民不要讓天氣阻止他們周一出席黨團會議。

美國國家氣象局預測每小時80公里至89公里的陣風伴上吹雪，使能見度不足400米。嚴寒警告還將延伸到西迄俄勒岡、東至緬因州。

體感溫度-49℃ 逾25萬戶停電

迄當地時間昨晨，密歇根至威斯康星州漫天風雪，導致中西部逾25萬戶停電，全美逾7600班機延誤。由於大雪伴隨着凜冽北風，專家稱體感溫度可能達零下40℃至零下50℃，寒風可能造成數分鐘內凍傷和危及性命。芝加哥因應寒流，暫時容許露宿者入住庇護所超過60天上限。

除了暴風雪襲擊西北部和中西部，東海岸亦受洪水威脅，而南部可能出現龍捲風。

（法新社/路透社/霍士新聞/中新社）

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