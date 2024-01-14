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美擬剝奪波音自行驗收飛機權力

【明報專訊】美國一架波音737 MAX 9客機半空「甩門」事故發生後，美國聯邦航空管理局（FAA）上周五（12日）表示，所有737 MAX 9飛機將繼續停飛，又宣布加強對波音生產和製造的監管，包括審計737 MAX生產線及供應商，並考慮剝奪波音某些自行驗收飛機的權力。

737 MAX延長停飛

FAA在一份聲明中表示：「為了美國旅客的安全，FAA將持續禁飛波音737-9 MAX，直至進行了廣泛檢查和維修，並且審查了檢查數據。」

阿拉斯加航空一架737 MAX 9內陸客機本月5日起飛升至1.6萬呎高，一道嵌入式艙門脫落造成機艙氣壓急降。事後FAA表示171架737 MAX 9要停飛。FAA上周四開始調查該款飛機的建造是否符合規格。擁有最大MAX 9機隊的聯合航空表示其同型號飛機將停飛至周二（16日）。

FAA加強監督生產和製造過程

FAA上周五表示，計劃加強對波音的生產和製造過程的監督，包括審計737 MAX的生產線和供應商，並考慮是否剝奪波音檢查某些出廠飛機的權力，探討利用獨立第三方來監督波音的檢查程序。FAA局長惠特克（Mike Whitaker）表示：「現在是重新審視授權及評估任何相關安全風險的時候。737-9停飛及近年多項生產相關問題使我們要研究消除風險的各個選項。」

FAA於2005年創建「機構指定授權」（organization designation authorization）機制，允許FAA把部分安全認證工作下放給波音等指定飛機生產商，但在2018年和2019年兩架波音737 Max 8墜毀後這計劃備受審查。

（法新社／金融時報）

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