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貨船停經紅海或掉頭 油價飈升通脹風險增

【明報專訊】美英空襲也門胡塞武裝引發憂慮全球貿易會長期中斷，多艘貨船已停經紅海或掉頭，加上全球貨櫃船運和空運運費飈升，供應鏈面臨新冠疫情以來最嚴重打擊。油價上周五（12日）一度升4%，增加全球通脹風險。

西方政府已發指引，呼籲國際船舶近日盡量遠離胡塞控制的海岸線。倫敦海事公司Lloyd's List Intelligence數據顯示，空襲後已有最少23艘船掉頭或停止駛經紅海。

供應鏈疫情以來最大打擊

美國電動車生產商Tesla稱因航運時間延長而缺少部件，1月29日至2月11日德國柏林附近一間工廠將暫時停產。富豪汽車（Volvo）前天表示，因變速箱交付延遲，位於比利時根特的工廠將停產3天。宜家家居（IKEA）亦警告可能會延遲交貨。供應鏈監察公司FourKites產品管理副主席弗雷德里克森（Seth Frederickson）預期，如紅海航道干擾持續多兩至三星期，4月和5月將出現零售貨品缺貨。

船舶經紀公司Clarksons則稱，前天20呎貨櫃從上海往歐洲船運費為3103美元（約24,203港元），按星期上升8.1%。英國《金融時報》指，中東往歐洲每公斤空運成本上月上升35%，仍無阻商家為抵消貨品延遲上架代價，改用飛機運貨。目前海空混合運貨需求比往年1月上升25至30%。

最少3間油輪公司前天表示將停止駛經紅海南部。布蘭特期油價格當天一度上升4%，至每桶80.75美元（約630港元）。英國《衛報》引述經濟學家警告，如船運中斷和油價上升情况持續，將削弱令通脹從10年高位回落的進程。

（華爾街日報/金融時報/衛報/彭博社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列哈馬斯戰爭

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