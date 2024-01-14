美再空襲也門 胡塞擅游擊威脅難除 路透：伊朗暫無兵援迹象 英促德黑蘭緩和局勢

首輪空襲後胡塞射導彈回應

美軍稱，首輪空襲後胡塞發射最少一枚反艦導彈回應，沒擊中船舶。之後，美軍中央司令部表示，海軍驅逐艦「卡尼」號昨晨發射「戰斧」對地導彈，針對胡塞武裝一處位於也門的雷達設施，屬於前天空襲的「後續行動」。胡塞昨稱美軍最新空襲針對也門首都薩那的一處軍事基地，並沒有造成傷亡或財物損失，又指上周五首輪空襲對組織「沒有顯著影響」，揚言將作「強硬並有效回應」。

美國前駐也門大使法伊爾斯坦（Gerald Feierstein）昨向路透社表示，美軍空襲也門「正如胡塞所願」，稱後者有意尋求跟美國開戰，並有信心可抵受任何攻擊，目標取得也門民眾和穆斯林支持。他指美軍空襲亦提高了胡塞在中東地區的地位，令其成為伊朗為首「抵抗軸心」其一最高級成員。

武器機動易分散部署隱藏

法新社引述智庫「薩納戰略研究中心」共同創辦人馬德哈吉（Maged Al-Madhaji）指：「胡塞對空襲免疫。」他表示該組織已從多年內戰學會利用也門的複雜地勢，躲避轟炸和隱藏軍火庫，並認為美英的空襲雖可破壞胡塞部分軍事實力，但無法消滅他們，胡塞仍會構成高度威脅。專研中東的英國國際戰略研究所（IISS）研究員欣茨（Fabian Hinz）指出，胡塞的武器和軍事系統多為小型和具機動性，容易分散部署並隱藏，指美英空襲成敗將取決於是否掌握胡塞設施和領袖位置的情報。

特朗普時代曾任美國副助理防長的馬爾羅伊（Michael Mulroy）呼籲華府盡快規劃加強軍事應對紅海、敘利亞和伊拉克局勢，並把伊朗革命衛隊列為目標。伊朗至今沒有派兵援助胡塞的迹象，路透社引述該國一名高官稱，伊朗雖支持胡塞依據其自身決定行動，但是不希望中東爆發全面戰爭。英國防相夏博思在《每日電訊報》的訪問中稱西方與世界已「失去耐性」，敦促伊朗讓胡塞等組織「停手」。

法意西沒參與空襲突顯西方分歧

路透社指法國、意大利和西班牙沒有參與美英空襲胡塞的行動，甚至沒有簽署相關聲明，突顯西方內部有分歧。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）