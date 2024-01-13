巴拿馬運河乾涸 馬士基改道陸橋運貨

馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）發聲明指，運河管理當局近期亦就巴拿馬運河提供水源的加通湖（Gatun Lake）目前及預計水位，降低通過運河的船舶數目及其重量許可。馬士基表示為對航運影響減至最少，要調整營運大洋洲至美洲的OC1服務。

馬士基稱原本航經運河的貨船將使用陸橋處理貨運，貨輪會停靠在太平洋一側的巴爾博亞港，卸下運往拉丁美洲及北美的貨物，然後接載前往澳洲和新西蘭的貨物。位於大西洋一側的曼薩尼約港則用於讓貨輪卸下運往澳洲及新西蘭的貨物，並接載前往拉丁美洲及北美的貨物。另外，運往哥倫比亞卡塔赫納的貨物會改以「備用船舶」負責。

利用鐵路轉運 南行船舶恐延誤

貨物抵達港口後，將利用鐵路運送貨物穿橫越約80公里，交到另一邊的貨輪運繼續運送；馬士基稱有關調整適用於每周兩次的運輸，指改道或令南行船舶有所延誤，但北行停靠美國費城及查爾斯頓的貨運不受影響。巴拿馬有一條全長約76公里、毗連運河的巴拿馬運河鐵路，除了馬士基外，亦有其他船主利用鐵路讓大型船舶暫時卸貨，使貨輪通過運河時能遵守乾旱相關船舶吃水規定。

全球航運要道之一的巴拿馬運河，乾旱問題因厄爾尼諾現象而加劇，近月通過運河的船舶吃水深度及重量都受限制。巴拿馬運河管理局早前已就通過運河的船舶數目及重量設限。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月爆發戰爭，也門胡塞武裝襲擊在紅海商船，尋求迫使以國停止攻擊加沙，襲擊已令馬士基及德國的赫伯羅特（Hapag-Lloyd）等航運公司船舶暫停取道紅海的蘇伊士運河，巴拿馬運河乾旱進一步影響全球航運網絡。

（路透社/CNBC）