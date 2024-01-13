美英6國聯軍空襲也門 以哈戰火外溢 胡塞武裝逾60軍事設施被炸 揚言續針對紅海船舶

美軍中央司令部發聲明稱，美國和英國當地時間周五凌晨針對胡塞「雷達和防空系統、自殺式攻擊無人機、巡航和彈道導彈的存放和發射設施」發動空襲，行動出動了軍機、潛艇等海軍船艦，以及「戰斧」巡航導彈等過百枚精準制導炸彈和導彈，轟炸胡塞武裝16個地點逾60目標。英美傳媒稱，美軍派出「佛羅里達」號（USS Florida）彈道導彈核動力潛艇，以及包括各中東基地和「艾森豪威爾」號航空母艦的戰機。英國皇家空軍則出動包括最少4架「颱風」式（Typhoon）戰機參與轟炸也門兩處地點。荷蘭、澳洲、加拿大和巴林提供了補給和情報等支援。美國有線新聞網絡（CNN）引述匿名國防部官員稱，正因手術併發症留醫的國防部長奧斯汀，透過「全套安全通信系統」下令並監督了對胡塞武裝目標的打擊行動。

胡塞斥英美「公然侵略」勢付代價

胡塞官員指首都薩那及荷台達、薩達、扎馬爾等多個也門省份遭攻擊，傳出爆炸，造成5死6傷。目擊者告訴新華社記者，薩那發生了4次巨大爆炸，很多居民房屋的窗戶被震碎，之後多區停電。法新社特派員報道，在荷台達與薩那可聽見震耳欲聾的空襲聲音。胡塞武裝發言人阿卜杜勒薩拉姆在社交平台X稱組織仍會對付紅海上的「以色列船舶」，又指英美認為空襲可威懾也門不再支持巴勒斯坦和加沙，是「錯誤」想法。胡塞副外長埃齊（Hussein Al-Ezzi）則揚言英美將須為「公然侵略」付沉重代價和負全責。

美制裁港公司 打擊胡塞金融網絡

6國連同丹麥、德國、新西蘭和韓國政府發表聯合聲明說：「我們的目標仍是緩和紅海緊張局勢並恢復穩定，但我們要傳達明確的訊息：面對持續的威脅，我們將毫不猶豫地捍衛生命，保護全球數一數二重要的航道商業自由流通。」拜登發表聲明，形容空襲清晰傳達美國與伙伴「將不會容忍其人員遭受襲擊，或容許敵人危及自由航行」。英國首相辛偉誠指這是屬於「有限、必要且合比例」的「自衛」行動。美軍官員相信空襲顯著削弱胡塞武裝過去數周施襲的能力。

另外，華盛頓周五宣布對分別位於香港和阿聯酋的兩家公司實施制裁，旨在打擊資助胡塞武裝的金融網絡。美國財政部指該兩家公司代表胡塞武裝金融協助者的網絡運輸伊朗商品，而這些商品銷售所得收入用於支持胡塞武裝及其對紅海和亞丁灣國際航運的持續攻擊。財政部指，香港Cielo Maritime Ltd擁有的一艘油輪代表胡塞金融協助者將伊朗商品運往中國。

俄國伊朗譴責 中國籲各方克制

伊朗外交部和真主黨分別譴責西方空襲也門，俄羅斯亦加入譴責，並要求聯合國安理會召開緊急會議討論。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說，中方對當地局勢升級感憂慮，呼籲各方保持冷靜克制，避免衝突擴大。

（BBC/CNN/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）