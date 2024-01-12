英70年最大規模擴核電計劃 盼產量增3倍

首相辛偉誠表示，核電是英國應對能源挑戰的「完美解藥」，「它環保，長期來說成本更低，還能確保英國能源安全」。他還稱，透過核電英國可望在2050年或之前實現淨零排放目標。俄烏戰爭爆發後，全球石油和天然氣價格飈升，加劇英國生活成本危機。能源安全及淨零排放事務大臣郭嘉兒表示，新計劃讓英國不會再因能源問題而被俄羅斯總統普京勒索。政府也稱，擴展核電計劃能減低電費、提供千計就業職位及改善英國能源安全。

這項名為「民用核電路線圖」（Civil Nuclear Roadmap）計劃最矚目的一項建議，是打造一座新核電站，規模與今年在英格蘭東部開始興建的Sizewell C核電站和正在英格蘭西部建造的Hinkley Point C核電站一樣，兩核電站能各為600萬戶家庭供電。政府亦會投入3億鎊生產適用於新一代反應堆的先進燃料「高含量低濃縮鈾」（HALEU），目前該燃料僅在俄羅斯作商業生產。

核電目前佔英國總發電量約15%，但許多反應堆已老化，將在10年內退役。英國計劃在2050年或之前興建8個新反應堆。

（法新社/衛報/BBC）