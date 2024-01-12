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新澤西前州長退選 黑利增籌碼撼特朗普

【明報專訊】美國共和黨總統初選下周一（15日）在艾奧瓦州拉開戰幔，其中一名參選人、新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）卻在周三宣布退選，讓選戰少了一名迄今最率直抨擊領跑者、前總統特朗普的參選人。克里斯蒂退出後，預計其部分支持者會流向美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），增加她挑戰特朗普的本錢。

「反特」克里斯蒂未為他人背書

61歲的克里斯蒂在新罕布什爾州溫德姆（Windham）的鎮民大會上表示，「明白到無法贏得黨內提名」。他的競選活動以激烈批評特朗普為主。不過，共和黨內最活躍黨員對特朗普支持不離不棄，使克里斯蒂的全國民調支持率一直低位徘徊。

根據周二完成的路透／益普索（Reuters/Ipsos）全國民調，克里斯蒂僅獲2%共和黨人支持。克里斯蒂的基本盤高度集中在新罕布什爾州，但根據FiveThirtyEight在該州的最新民調平均值，特朗普以約42%支持率領先，黑利緊隨其後（約30%），克里斯蒂（約12%）第三。新罕布什爾州共和黨初選本月23日舉行。

克里斯蒂並無為其他參選人背書，但矢言決不會再支持特朗普。克里斯蒂競選期間受到一些反特朗普團體施壓退選，以讓黑利有最好機會在新罕布什爾州初選挑戰特朗普。共和黨民意調查專家艾爾斯（Whit Ayres）預測，克里斯蒂在新罕布什爾州的支持者很可能幾乎全部流向黑利，增加黑利在該州初選的勝算。

不過，克里斯蒂宣布退選前一段在未熄咪情况下流出的說話引起討論。他說黑利會在即將到來的初選「被徹底擊敗」，另一參選人、佛羅里達州長德桑蒂斯則「被嚇壞」（美聯社報道指克里斯蒂此言可能是說德桑蒂斯擔心他會支持黑利）。

黑利和德桑蒂斯周三在初選展開前的最後辯論針鋒相對。法新社報道指出，他們一再避開批評特朗普的機會，似乎沒有試圖削弱他的領先優勢，只是為了在艾奧瓦州初選爭第二。　

（路透社/金融時報/法新社/衛報/中央社）

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