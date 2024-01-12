地區不穩 伊朗扣押「美國油輪」

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）周四稱，收到報告指有一艘船舶在阿曼海岸以東約50海里被4至5名武裝人員登船，船舶其後改道前往伊朗水域，外界無法與該船舶聯絡。伊朗通訊社其後報道，被扣油輪是掛着馬紹爾群島旗的「聖尼古拉斯」號（St Nikolas），事發時載着伊拉克原油開往土耳其，伊朗海軍聲明指是按「法庭命令」扣押該「美國船」。資料顯示，「聖尼古拉斯」號原名「Suez Rajan」號，去年4月曾被美國扣押和充公當時船上運載的伊朗石油，美國指該船涉及遭美制裁的伊朗石油貿易。當時伊朗揚言必會報復，並於同月扣押一艘開往美國的油輪。

安理會決議促停攻擊 胡塞：政治遊戲

在「美國油輪」被扣事件前，英美官員周三（10日）稱其海軍周二在紅海攔截來自胡塞武裝控制地區的其中一次最大規模無人機及導彈攻擊，《紐約時報》指美國及其盟友研究如何阻止在紅海的商船受襲，但歐美亦擔心所引致的後果，防範戰事外溢風險。多國展開維護紅海航線安全的行動，其中丹麥、希臘及荷蘭加入美國的行動，法國和意大利等則自主指揮當地船艦。意國防長周三憂慮，俄烏戰爭、以哈戰事外還會發生另一場衝突。

美國一直未有攻擊胡塞武裝，一大原因是不想破壞就也門內戰達成的脆弱停火協議，但美國國防部已制定打擊胡塞武裝在也門的導彈及無人機基地，以及停泊快艇的設施之方案。美國國務卿布林肯周三警告胡塞武裝的攻擊會招致後果；英國防相夏博思暗示將採進一步行動制止胡塞。法國軍方周四稱，海軍正護送與法國有關的船舶航經紅海，政府目前指示不包括直接打擊胡塞武裝。

聯合國安理會周三通過決議，要求胡塞武裝立即停止攻擊行動。胡塞武裝最高革命委員會主席胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）周四指聯合國決議是場政治遊戲，斥美國才是違反國際法的一方。

（路透社/紐約時報/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）