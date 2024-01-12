南非控種族滅絕 以：虛偽表演 國際法院開審 月內料就緊急措施裁決

南非上月29日向ICJ提交84頁「起訴請求書」，指以色列的行為具「種族滅絕性質」，因其意圖導致加沙的大部分巴勒斯坦人口被毁滅，又指以色列未有防止「種族滅絕」（genocide）發生，又沒有起訴公開煽動種族滅絕的官員，違反以色列根據聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》（下稱《公約》；見表）的義務。「起訴請求書」亦宣稱以色列大規模殺害平民和使其傷殘、使用非導引炸彈；大規模逼遷並破壞社區；剝奪平民獲取足夠食物、水、醫療照護、居所、衣物及衛生資源；剷除巴人民間機構，以及未有為加沙民眾提供安全場所。

南非指以國最高層欲摧毁加沙

南非律師團成員恩格丘卡伊托比昨於庭上稱：「以色列有種族滅絕加沙巴人的意圖，從其軍事行動方式可見一斑。」他說摧毁加沙的意圖萌生自以色列國家最高層。另一南非代表律師哈西姆稱，巴人正每天蒙受「不斷增加且無法彌補的生命、財產、尊嚴和人道損失」。南非司法部長拉莫拉（Ronald Lamola）說，無論一國的領土遭多麼嚴重攻擊，都不能作為違反《公約》或相關辯護理據，形容以色列回應巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日大規模襲擊的方法「已超越界線」，並構成違反《公約》。

有否種族滅絕 蒐證恐需時數年

以色列會在周五陳辭抗辯。預計ICJ本月稍後對可能的緊急措施作裁決，但判定以色列有否施行種族滅絕則或需時數年，後者取決於證明以方有相關「意圖」，外界料以國官員此前的激進發言將成為其一關鍵。以色列周四指控南非是哈馬斯的「法律分支」，其外交部發言人哈耶特稱南非入稟控訴「是史上其一最虛偽表演」。

以色列總統赫爾佐格周二與美國國務卿布林肯會面時，形容南非的指控「無比惡劣和荒謬」。他又指以軍已盡力在極端複雜的戰場環境下，確保沒有平民傷亡。布林肯稱針對以色列的指控「毫無法律依據」。以色列總理內塔尼亞胡在聆訊前夕，首次公開反對戰時內閣極右官員提議讓巴人「自願離開」加沙，並容許以色列民眾移居當地的言論，他周三在社交平台X強調，以色列無意永久佔領加沙或令當地民眾流離失所，稱以軍行動針對哈馬斯而非巴人，並會「全面遵從國際法」。

以聘英著名國際法律師 曾代表烏克蘭

西方傳媒報道和分析指出，以色列倘在今次審訊中落敗，勢將影響其國際形象和之後軍事行動的部署，以及令背後支持他的美國進一步受壓，因此該國官員認為有必要嚴肅回應，該國聘請了知名的英國國際法律師馬爾科姆．肖（Malcolm Shaw）領導法律代表團。馬爾科姆．肖專長於國際領土爭議，曾在ICJ審訊中代表烏克蘭、阿聯酋等國。

（衛報/法新社/路透社/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）