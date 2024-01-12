南非控種族滅絕 以：虛偽表演 國際法院開審 月內料就緊急措施裁決

【明報專訊】聯合國轄下國際法院（ICJ）周四（11日）起一連兩天，就南非控告以色列「種族滅絕」巴勒斯坦人案展開聆訊。南非上月底入稟指控以色列在加沙戰爭中的行為殺害或為巴人帶來嚴重身體或精神傷害，意圖摧毁他們，具「種族滅絕性質」，要求ICJ盡快頒布緊急措施制止以軍行動。以色列昨斥南非所為是「史上其一最虛偽表演」。相關裁決雖具法律約束力但執行困難，然而仍被認為會對以色列構成一定壓力，致該國罕有高調捍衛立場與利益，並派出頂級法律團隊應戰。
南非上月29日向ICJ提交84頁「起訴請求書」，指以色列的行為具「種族滅絕性質」，因其意圖導致加沙的大部分巴勒斯坦人口被毁滅，又指以色列未有防止「種族滅絕」（genocide）發生，又沒有起訴公開煽動種族滅絕的官員，違反以色列根據聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》（下稱《公約》；見表）的義務。「起訴請求書」亦宣稱以色列大規模殺害平民和使其傷殘、使用非導引炸彈；大規模逼遷並破壞社區；剝奪平民獲取足夠食物、水、醫療照護、居所、衣物及衛生資源；剷除巴人民間機構，以及未有為加沙民眾提供安全場所。
南非指以國最高層欲摧毁加沙
南非律師團成員恩格丘卡伊托比昨於庭上稱：「以色列有種族滅絕加沙巴人的意圖，從其軍事行動方式可見一斑。」他說摧毁加沙的意圖萌生自以色列國家最高層。另一南非代表律師哈西姆稱，巴人正每天蒙受「不斷增加且無法彌補的生命、財產、尊嚴和人道損失」。南非司法部長拉莫拉（Ronald Lamola）說，無論一國的領土遭多麼嚴重攻擊，都不能作為違反《公約》或相關辯護理據，形容以色列回應巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日大規模襲擊的方法「已超越界線」，並構成違反《公約》。
有否種族滅絕 蒐證恐需時數年
以色列會在周五陳辭抗辯。預計ICJ本月稍後對可能的緊急措施作裁決，但判定以色列有否施行種族滅絕則或需時數年，後者取決於證明以方有相關「意圖」，外界料以國官員此前的激進發言將成為其一關鍵。以色列周四指控南非是哈馬斯的「法律分支」，其外交部發言人哈耶特稱南非入稟控訴「是史上其一最虛偽表演」。
以色列總統赫爾佐格周二與美國國務卿布林肯會面時，形容南非的指控「無比惡劣和荒謬」。他又指以軍已盡力在極端複雜的戰場環境下，確保沒有平民傷亡。布林肯稱針對以色列的指控「毫無法律依據」。以色列總理內塔尼亞胡在聆訊前夕，首次公開反對戰時內閣極右官員提議讓巴人「自願離開」加沙，並容許以色列民眾移居當地的言論，他周三在社交平台X強調，以色列無意永久佔領加沙或令當地民眾流離失所，稱以軍行動針對哈馬斯而非巴人，並會「全面遵從國際法」。
以聘英著名國際法律師 曾代表烏克蘭
西方傳媒報道和分析指出，以色列倘在今次審訊中落敗，勢將影響其國際形象和之後軍事行動的部署，以及令背後支持他的美國進一步受壓，因此該國官員認為有必要嚴肅回應，該國聘請了知名的英國國際法律師馬爾科姆．肖（Malcolm Shaw）領導法律代表團。馬爾科姆．肖專長於國際領土爭議，曾在ICJ審訊中代表烏克蘭、阿聯酋等國。