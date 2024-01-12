「最強護照」首現6國並列榜首

日星法德意西各獲194地免簽

這6個最強護照國家中，除了日本和新加坡這兩個亞洲國家過去5年分別佔據榜首，今年還有西班牙、德國、法國和意大利4個歐洲國家，是「亨利護照指數」開始追蹤全球旅行自由度19年以來的最高紀錄。芬蘭、瑞典與韓國並列第二（可免簽往193個目的地），奧地利、丹麥、愛爾蘭和荷蘭並列第三（192個免簽目的地）。香港與歐洲小國安道爾並列第19，可免簽到171個地方，香港排名與去年一樣。中國大陸排名第62，較去年升一位，可免簽前往85個目的地。

香港排19 中國大陸62

Henley & Partners主席凱林（Christian H. Kaelin）指出，整體趨勢顯示旅行自由度正不斷增加，免簽目的地的平均數量從2006年的58個增至2024年的111個，幾乎增加一倍，但他同時稱，排名最前與包尾國家之間的全球流動性差距不斷擴大，例如排名靠前的國家與「墊底」的阿富汗（28個免簽目的地）相比，能免簽前往的目的地多出166個。

（CNN/CNBC）