明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

不滿扣薪 警罷工示威引發搶掠 巴新騷亂華商遭殃 京嚴正交涉

【明報專訊】太平洋島國巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港周三（10日）有警員及其他公務員就薪酬問題罷工示威，有不法之徒趁機搶掠，一些華人商店也遭殃，騷亂亦蔓延到首都以北300公里的城市萊城（Lae）。兩大城市的騷亂造成最少16人死亡，有數名中國公民輕傷。中國駐巴新大使館周四（11日）就華人商舖遇襲向巴新政府提出嚴正交涉，要求保障中國公民和企業安全，並嚴懲肇事者。巴新總理昨宣布實施為期14天的國家緊急狀態，將警察總長、財政部和國庫部的高級官員停職。

政府解釋「電腦故障扣錯薪」

這次巴新騷亂源於警員及公務員發現其薪水被減最多達50%後，周三早上罷工在國會外示威，參與示威的包括士兵、警員及獄警。總理馬拉佩（James Marape）解釋是因電腦故障導致公務員遭扣薪，又否認有示威者指政府加稅的說法。政府隨後承諾解決扣薪問題，但未能阻止民眾加入抗議。國家首都區長官帕科普（Powes Parkop）周三指摘有不法之徒趁火打劫，亦有示威的警員參與暴力事件。

最少16死 頒14天緊急狀態

首都莫爾茲比港有超級市場被搶掠、商店及汽車被縱火，國會的警衛室也被縱火，被搶掠的包括華人商舖。BBC引述民眾稱，周三由於缺乏警員，城市外圍的一些民眾乘機搶掠，造成廣泛破壞。另有網傳影片可見首都有地方起火，當地傳媒指有消防員嘗試滅火時被恐嚇。法新社拍攝所見，首都的搶掠者循被打破的窗戶闖入商店，將贓物塞進紙箱、購物車和塑膠桶中。

澳洲廣播公司昨引述巴新警方表示，莫爾茲比港有9人死亡，萊城有7人死亡。警察總長曼寧（David Manning）稱已增派警員到莫爾茲比港，國防部亦調派士兵到首都。馬拉佩周四就騷亂向全國致歉，稱不能容忍無法無天的行為，又指截至周四上午最嚴重的騷亂已平息，但承認莫爾茲比港部分地區局勢仍緊張；警察總長周四被停職。

中國駐巴新大使館就包括多家華商店舖在內的商業設施遭搶掠，周四向巴新政府提出嚴正交涉。大使館稱有數名中國公民輕傷，又發布安全提示，提醒在巴新各地中國公民和機構密切關注當地安全形勢，確保人身安全。

（法新社/新華社/BBC/衛報）

上 / 下一篇新聞