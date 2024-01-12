不滿扣薪 警罷工示威引發搶掠 巴新騷亂華商遭殃 京嚴正交涉

政府解釋「電腦故障扣錯薪」

這次巴新騷亂源於警員及公務員發現其薪水被減最多達50%後，周三早上罷工在國會外示威，參與示威的包括士兵、警員及獄警。總理馬拉佩（James Marape）解釋是因電腦故障導致公務員遭扣薪，又否認有示威者指政府加稅的說法。政府隨後承諾解決扣薪問題，但未能阻止民眾加入抗議。國家首都區長官帕科普（Powes Parkop）周三指摘有不法之徒趁火打劫，亦有示威的警員參與暴力事件。

最少16死 頒14天緊急狀態

首都莫爾茲比港有超級市場被搶掠、商店及汽車被縱火，國會的警衛室也被縱火，被搶掠的包括華人商舖。BBC引述民眾稱，周三由於缺乏警員，城市外圍的一些民眾乘機搶掠，造成廣泛破壞。另有網傳影片可見首都有地方起火，當地傳媒指有消防員嘗試滅火時被恐嚇。法新社拍攝所見，首都的搶掠者循被打破的窗戶闖入商店，將贓物塞進紙箱、購物車和塑膠桶中。

澳洲廣播公司昨引述巴新警方表示，莫爾茲比港有9人死亡，萊城有7人死亡。警察總長曼寧（David Manning）稱已增派警員到莫爾茲比港，國防部亦調派士兵到首都。馬拉佩周四就騷亂向全國致歉，稱不能容忍無法無天的行為，又指截至周四上午最嚴重的騷亂已平息，但承認莫爾茲比港部分地區局勢仍緊張；警察總長周四被停職。

中國駐巴新大使館就包括多家華商店舖在內的商業設施遭搶掠，周四向巴新政府提出嚴正交涉。大使館稱有數名中國公民輕傷，又發布安全提示，提醒在巴新各地中國公民和機構密切關注當地安全形勢，確保人身安全。

（法新社/新華社/BBC/衛報）