登月遇挫延期 美太空計劃雙重打擊

【明報專訊】美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）周二（9日）宣布，由於技術上的挑戰及種種延誤，美國太空人重返月球的兩項計劃均要延後最少近一年。另一方面，美國私人太空公司Astrobotic周二表示，周一升空後出現故障的登月器「遊隼」號已不可能在月球軟着陸。這兩個發展被視為美國太空計劃的雙重打擊。
NASA兩登月計劃延後最少一年
NASA於2017年宣布展開「阿提米絲」（Artemis）太空計劃，包括恢復太空人探月，並打算在月球上建立長期基地，並將經驗應用於未來的火星任務上。這項計劃中的第一次任務——無人飛船往返月球的「阿提米絲1」號在多次延期後，於2022年實行；涉及4名太空人繞月飛行的「阿提米絲2」號任務，則原定今年11月升空。
尼爾森周二在記者會上表示，「阿提米絲2」號任務將會延至2025年9月。至於明年的「阿提米絲3」號任務則押後至2026年9月執行，屆時將有首名女性和首名有色人種太空人踏足月球。
富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司SpaceX早前奪得「阿提米絲3」號任務登陸系統的合約，這套系統採用「星艦」（Starship）火箭，但其兩次進入軌道測試都以爆炸失敗收場。法新社引述業界分析家稱，阿提米絲計劃面對很多問題，NASA設下的新時間表並不現實。
（BBC/法新社/中央社）
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