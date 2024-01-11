印民發動罷遊馬爾代夫 莫迪沙灘照掀外交風波 旅業成戰場

總統親華 馬爾代夫與印緊張

莫迪上周四（4日）在社交網站X貼文，提及他到訪拉克沙群島（Lakshadweep）與當地民眾交流，並稱政府尋求改善島民生活。在帖文中的照片，可看到他在群島駐足望向大海、坐在椅上，並體驗浮潛。莫迪讚揚群島景色優美，稱那些愛冒險的人應到當地旅遊。莫迪在YouTube的頻道上載有相關影片。

莫迪在帖文未提及馬爾代夫，但不少人回應稱拉克沙群島群島是「印度的馬爾代夫」，隨即在網上引起比較。馬爾代夫有民眾認為莫迪刻意透過宣傳拉克沙群島，以破壞馬爾代夫旅遊業，事件更引發外交風波，馬爾代夫青年權利、信息和藝術部的3名副部長上周就莫迪訪拉克沙群島的影片，批評他是「小丑」、「恐怖分子」、「以色列的傀儡」，政府周日表示已將3人停職，尋求為事件降溫。

馬爾代夫官員的言論引起印度民間不滿，並發起杯葛到馬爾代夫旅遊的行動。有印度寶萊塢（Bollywood）演員及板球運動員呼籲支持者到訪國內旅遊景點，並批評馬爾代夫官員言論充滿仇恨和種族主義。有民眾在社交網站上載截圖，顯示取消到馬爾代夫的行程，並加上「#BoycottMaldives」（杯葛馬爾代夫）標籤。印度其中一個最大旅遊平台EaseMyTrip，周一宣布暫停預訂飛往馬爾代夫機票的服務。印度STIC旅遊集團創辦人兼主席戈亞爾（Subhash Goyal）也呼籲旅行社和航空公司杯葛馬爾代夫的旅遊。

今次事件發生穆伊祖訪問中國前夕，馬爾代夫經濟非常依賴旅遊業，印度旅客所佔比重亦高。美國有線新聞網絡（CNN）引述數據指出，2023年印度遊客到訪馬爾代夫超過20.9萬人次，佔馬爾代夫旅遊市場11%，俄羅斯旅客數量相若，中國亦有約18.7萬人次到訪，佔總數約10%。

印俄華旅客佔遊馬三甲

馬爾代夫總統穆伊祖於本月8日至12日國事訪問中國，成為首名打破上任後先訪中國而非先訪印度「傳統」的馬爾代夫總統。中國國家主席習近平昨在北京人民大會堂與穆伊茲舉行會談，雙方宣布將中馬關係提升為全面戰略合作伙伴關係。

（綜合報道）