挪威開放深海採礦創先河 環團警告「災難」

政府尋求綠能轉型 金屬關鍵成分

挪威是西歐最大石油和天然氣生產國，能源令它成為歐洲最富有的國家之一，但在全球逐漸摒棄化石燃料的大潮流下，政府希望尋求綠色轉型，加快對清潔能源技術需求量大的金屬勘探。挪威近海管理局去年6月發表報告指出，該國海底蘊藏大量礦物資源，可持續式開發有助於經濟增長、創造就業、擺脫對部分國家的資源依賴、促進全球能源轉型。根據政府計劃，建議開放挪威海約28萬平方公里海域（大部分位於北極圈內）供海底採礦，承包商將使用遙控設備深入海底，開採硫化物礦牀（sulphide deposit）。它是由水底火山形成，含有銅、鋅、小量金、銀和鈷，這些都是電動車電池的關鍵成分。

恐損害重要物種 影響評估多空白

不過，環保組織和科學家警告，深海採礦會影響海洋生態，損害鮮為人知但對食物鏈具有潛在重要性的物種。國際自然保護聯盟（IUCN）指出，深海採礦的技術會製造嚴重噪音和光污染，破壞依賴結核（nodule）的生物棲息地。深海中有馬鈴薯大小的石塊，稱為結核和結殼（crust），當中含鋰、鈧和鈷等礦物。歐盟120名議員去年11月發表公開信，呼籲挪威國會不要通過該計劃，認為會對海洋生物的多樣性帶來風險，信中還強調挪威政府所做的影響評估存在太多知識空白。挪威海洋研究所指出，還需5至10年時間研究深海採礦對海洋生物的影響。

挪威國會今次以80:20票通過表決後，並不意味深海採礦可以立即展開，政府強調企業必須提交計劃書，當中包括環境評估，之後由國會逐一審批，只有在謹慎的環境評估後才會發牌。

（紐約時報/BBC/法新社）